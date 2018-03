Doden door aanslag op Franse ambassade en militair hoofdkwartier in Burkina Faso

Twee veiligheidsmedewerkers verloren het leven door een aanval op de Franse ambassade. Bij het militair hoofdkwartier zijn twee Burkinese soldaten omgekomen en negentig mensen gewond geraakt. Het persbureau AFP spreekt van maar liefs 30 doden en 90 gewonden, maar deze aantallen zijn nog niet door de autoriteiten bevestigd. Vier schutters zijn 'geneutraliseerd en drie aanvallers zijn gedood, aldus een statement van de overheid.

Verschillende groepen gewapende mannen richtten zich op verschillende locaties in het centrum van de Burkinase hoofdstad, waaronder de Franse ambassade, het Franse instituut en de staf van de strijdkrachten. Ook zouden meerdere explosies hebben plaatsgevonden. Volgens Franse media kwamen de gemaskerde mannen plotseling uit een auto en begonnen zij te schieten op voorbijgangers. Volgens ooggetuigen riepen de aanslagplegers de kreet 'God is groot'. Vervolgens wilden de aanvallers de Franse ambassade binnendringen, maar daar slaagden zij niet in.

Volgens de autoriteiten is de situatie zowel bij de Franse ambassade als bij het militaire hoofdkwartier weer onder controle.

Welke groep verantwoordelijk is voor de goed gecoördineerde aanvallen, is ook nog onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit jihadisten uit de Sahel. De Franse autoriteiten melden dat president Macron de situatie gedurende de aanslag nauwlettend in de gaten hield. Inmiddels heeft de regering van Burkina Faso telefonisch contact gehad met de Franse president. De Franse regering laat in een verklaring weten de terroristische aanslag nader onderzoeken. De informatiedienst van de Burkinese regering veroordeelt de 'laffe terroristische daden' en roept op tot kalmte en roept burgers op om samen te werken met de veiligheidsdiensten.

Het West-Afrikaanse land is bijna zeven keer groter dan ons land en telt twintig miljoen inwoners. Het werd in 1960 onafhankelijk van Frankrijk. Sinds 2015 wordt het voorheen relatief kalme land steeds vaker getroffen door het terroristisch geweld dat in de Sahel woedt. Begin 2016 vielen soennitische extremisten een hotel en een restaurant in Ouagadougou aan. Daarbij vielen dertig doden.