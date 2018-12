Doden bij schietpartij in Straatsburg, politie gaat uit van terroristische daad

De dader was dinsdagavond geïdentificeerd, maar nog voortvluchtig. Het zou volgens de autoriteiten gaan om iemand met een crimineel verleden en met een zogenoemde ‘S’-status. Dat betekent dat hij in Frankrijk genoteerd staat als iemand die een gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Er waren gisteren nog geen aanwijzingen dat de schutter handlangers had.

De schietpartij vond plaats in de buurt van de kerstmarkt op het centrale Place Kleber en duurde volgens ooggetuigen zo’n tien minuten. Eerst hoorden zij afzonderlijke schoten, daarna salvo’s. Na afloop sloten agenten het gebied af, trams stopten met rijden, restaurantbezoekers mochten het pand niet verlaten, en de inwoners van de stad werd door de autoriteiten geadviseerd om binnen te blijven.

Het precieze motief voor de aanslag was gisteren nog onduidelijk, maar in het verleden zijn kerstmarkten doelwit geweest van jihadistische aanvallen. Een aanslag met een vrachtwagen in Berlijn in 2016 kostte aan twaalf mensen het leven.

Frankrijk zelf ging in 2015 en 2016 gebukt onder een reeks jihadistische terreuraanslagen, waarbij meer dan tweehonderd mensen omkwamen. De kerstmarkt in Straatsburg, die al sinds 1570 bestaat en drommen mensen trekt, wordt sindsdien zwaar bewaakt. Toegang tot de markt wordt gecontroleerd, tassen opengemaakt, en auto’s worden geweerd.

Na de schietpartij is het Europees Parlement om veiligheidsredenen afgesloten. Niemand mag het gebouw op circa 3 kilometer van het stadscentrum verlaten of binnenkomen. In het parlement vindt deze week de maandelijkse plenaire zitting plaats waardoor er honderden Europarlementariërs, hun medewerkers, personeel van het parlement en journalisten in Straatsburg zijn.

Lockdown

De aanwezigen in het parlement werden op de hoogte gesteld van de ‘lockdown’ via een bericht naar hun mobiele telefoon, zei een woordvoerster dinsdag. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani zei dat de politici ‘zich niet laten intimideren’ en de debatten gewoon doorgaan. Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker, die dinsdagmorgen nog in Straatsburg een debat voerde in het parlement, zei vanuit Brussel dat zijn gedachten bij de slachtoffers zijn.

Zover bekend zijn de Nederlandse Europarlementariërs in veiligheid. Een aantal van hen was al uit het parlement naar het hotel of een restaurant vertrokken toen de eerste berichten over de schietpartij binnendruppelden. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) was in de stad en zag politie met getrokken pistolen door de straten hollen. Hij werd door soldaten gesommeerd van de straat te gaan, meldt hij op Twitter.

Paul Tang (PvdA) had om acht uur een eetafspraak in de binnenstad. “Toen ik daar aankwam zag ik mensen over de brug rennen, er was paniek”, vertelt hij telefonisch. “Maar ik mocht de stad al niet meer in. Mijn hotel ligt in het centrum, dus we wachten maar af.”

“We hebben meteen iedereen gecheckt”, vertelt een CDA-woordvoerder. “Delegatieleider Esther de Lange zit in de lockdown. We hebben gehoord dat nog naar de schutter wordt gezocht.”