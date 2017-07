Doden bij onrustige verkiezingen Venezuela

De verkiezingen waren al omgeven door protesten en geweld, daarbij vielen meerdere doden. De autoriteiten spreken van tien sterfgevallen, de oppositie zegt dat er zestien mensen omgekomen zijn. Het zou onder anderen gaan om twee jongeren van 13 en 17 jaar die zijn doodgeschoten in Tachira, in het westen van het land, in de grensstreek met Colombia. Daar overleed ook een militair, zo heeft het openbaar ministerie verklaard.

Macht versterken De nieuwe grondwet moet de positie en macht van president Nicolas Maduro versterken. Kiezers kunnen niet voor of tegen de raad stemmen: ze kunnen alleen een stem uitbrengen op overwegend regeringsgetrouwe kandidaten. Zo staan onder meer de vrouw en zoon van president Maduro op de kieslijst.



Veel tegenstanders van de president boycotten de verkiezing. De oppositie heeft de bevolking opgeroepen tot een massale betoging tegen Maduro in de hoofdstad Caracas. Ook in andere steden gaat de oppositie de straat op. Uit voorzorg heeft de regering tienduizenden leden van de veiligheidstroepen op de been gebracht om de stemlokalen te beschermen.



Eerder gaven ook al Colombia, de Europese Unie, Argentinië, Brazilië, Mexico en Peru te kennen de uitslag van de 'illegale' stembusgang niet te zullen erkennen.

'Schijnvertoning' De verkiezing voor de grondwetgevende vergadering waarvoor de Venezolanen vandaag naar de stembus zijn gegaan, 'is een schijnvertoning en een stap dichterbij een dictatuur'. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley zondag gezegd via Twitter. De VS zal het resultaat van de omstreden verkiezing daarom niet accepteren. Haley's tweet was de eerste officiële reactie van de Amerikaanse regering op de verkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land.

