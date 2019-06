Doden bij neerslaan protest door leger Soedan, oppositie verbreekt contact met militair regime

Een bundeling van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), heeft het contact met het militair bewind in het Afrikaanse land verbroken, nadat maandag zeker vijf demonstranten in de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn gedood toen militairen een eind probeerden te maken aan een sit-in bij het hoofdkwartier van het leger. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt een overkoepelende artsenorganisatie.