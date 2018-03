Doden bij massaal Palestijns protest langs de grens tussen Gaza en Israël

Vele duizenden Palestijnse demonstranten zijn vandaag langs de grens tussen Gaza en Israël begonnen aan een protest dat zes weken moet duren. Bij botsingen met Israëlische militairen kwamen zeker acht Palestijnen om het leven, onder wie een jongen van zestien.

Lees verder na de advertentie

De ‘Grote mars van de terugkeer’ begon met sit-ins in vijf kampen langs de grens van noord naar zuid. De Palestijnen zwaaiden met vlaggen, maar de situatie liep snel uit de hand toen ze optrokken in de richting van de grens, die met hekken en muren is afgezet en door Israëlische militairen wordt bewaakt.

Volgens de militairen werden ze door de Palestijnen belaagd met stenen en brandende autobanden. Daarop schoten de Israëliërs gericht op de aanstichters, waarbij meerdere doden vielen.

Peterselie Een Palestijn kwam eerder op de dag om het leven toen hij werd beschoten door een Israëlische tank. Die richtte zich volgens de militairen tegen mensen die de afzetting tussen Gaza en Israël beschadigden, maar een broer van het slachtoffer verklaarde dat hij op zijn akker bezig was met het plukken van peterselie. Bij de botsingen raakten in totaal circa duizend mensen gewond, meldt het Palestijnse ministerie van volksgezondheid. Ze werden met scherp beschoten, getroffen door rubberkogels of bestookt met traangas. Circa 17.000 demonstranten waren vandaag volgens de Israëlische autoriteiten actief. Die hebben gezegd dat ze iedere poging om de grens over te steken of de muur te beschadigen hard zullen afstraffen. De protesten richten zich tegen het afsluiten van de Gaza-strook door Israël en Egypte. Zo hopen deze twee landen het bestuur van het kleine gebied met bijna twee miljoen inwoners op de knieën te dwingen. In Gaza regeert de radicale groepering Hamas, die zich verzet tegen Fatah dat de Westoever bestuurt. Gaza is al tien jaar grotendeels afgesloten van de buitenwereld.