Doden bij Israëlische tegenaanval na raketten vanuit Gaza

Dit is volgens de Times of Israel het eerste Israëlische slachtoffer in het conflict met de Palestijnen in de Gazastrook sinds 2014. Onder de doden in Gaza zijn een zwangere vrouw en haar baby van 14 maanden, meldt het ministerie van volksgezondheid van de Palestijnse enclave. Ook vielen er zeker veertig gewonden, aldus de Palestijnse autoriteiten.

Het geweld begon zaterdagochtend met raketbeschietingen vanuit Gaza. Volgens Israël ging het om zo’n 250 raketten, waarvan een groot deel kon worden onderschept. Het Israëlische leger reageerde met luchtaanvallen. Vliegtuigen en tanks raakten 120 militaire doelen.

Een van de getroffen gebouwen zou een inlichtingenkantoor zijn van de radicale islamitische Hamas. Daarin was ook een afdeling van het Turkse staatspersbureau Anadolu gehuisvest. De Turkse minister van buitenlandse zaken noemde de aanvallen van Israël ‘buitenproportioneel’ en sprak van ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Het land roept de internationale gemeenschap op om te zorgen dat de spanningen in de afnemen.

De Europese Unie heeft een oproep gedaan te stoppen met het afvuren van raketten vanuit de Gazastrook en steunt pogingen van de Verenigde Naties en Egypte om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Vrijdag werden al twee radicale Palestijnen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Dat was een vergeldingsactie voor Palestijns geweervuur aan de grens waardoor twee Israëlische militairen gewond waren geraakt. Twee andere Palestijnen vonden de dood tijdens protesten bij het hek aan de grens tussen Gaza en Israël.