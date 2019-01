Doden bij explosie in Parijs, gaslek richt enorme ravage aan

Meer dan tweehonderd brandweerlieden en agenten zijn ingezet. De situatie is inmiddels onder controle, zei Michel Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, in een reactie op de explosie.

De Spaanse minister van buitenlandse zaken spreekt op Twitter over een derde dode, het slachtoffer zou de Spaanse nationaliteit hebben, aldus de minister. De Franse autoriteiten hebben een derde dode niet bevestigd.

Negen gewonden verkeren nog in levensgevaar en 37 anderen zijn minder ernstig gewond geraakt, melden de Franse autoriteiten. Brandweerlieden raakten gewond toen zij ter plaatse kwamen om de brand in de bakkerij te blussen en de vermoedelijke gasexplosie plaatsvond.

Ravage

Op foto’s op sociale media is een grote ravage te zien in de straat waar de bakkerij stond, de Rue de Trevise in het negende arrondissement. De pui van een pand is volledig weggeblazen en veel winkeletalages in de straat liggen in puin. In de directe omgeving zijn ook veel ruiten gesneuveld, volgens ooggetuigen zou de explosie honderden meters verderop zijn gevoeld, meldt Reuters. De precieze oorzaak van de explosie wordt nader onderzocht, maar de eerste tekenen lijken te wijzen op een gaslek, reageerde procureur Remy Heitz op het ongeval.

In Parijs is zaterdag veel politie op de been vanwege een gele vestjes-demonstratie. Aanhangers van de beweging gaan voor de negende zaterdag op rij in veel Franse steden de straat op. Grote delen van het centrum van Parijs zijn door de Franse oproerpolitie afgesloten.