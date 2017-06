Doden bij brand in Londens flatgebouw, onbekend aantal mensen zit nog vast

De brand is door nog onbekende oorzaak op de tweede verdieping begonnen en heeft zich snel door de hele torenflat uitgebreid. Volgens de woordvoerster, die al bijna dertig jaar bij de brandweer werkt, is dit 'een ongekend incident'.

De brand is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgebroken in een pand van 27 verdiepingen. Er zijn 120 appartementen en ook een aantal ondernemingen in gevestigd. Volgens omwonenden zitten er een sportclub en een kinderopvang in het gebouw.

Het staat voor een groot deel in lichterlaaie. De brandweer vreest dat het instort. Het is volgens de BBC onduidelijk hoeveel mensen er in nog in het flatgebouw aanwezig zijn. Bewoners hebben in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het brandende flatgebouw in Londen om hulp gevraagd met de lampjes van hun mobiele telefoons, melden ooggetuigen rond de hoge flat in het westen van Londen.

De brand zoals hij zich vannacht ontwikkelde. Bron: AFP PHOTO / Giulio Thuburn © AFP

Er zouden ook mensen in paniek bij ramen te zien zijn geweest die om hulp schreeuwden. Volgens Britse media zouden honderden mensen in veiligheid zijn gebracht, maar van een 'aanzienlijk aantal mensen' is niets bekend. Dertig mensen zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Ongeveer tweehonderd brandweerlieden bestrijden het vuur. De brand zou in een kwartier tijd vanaf de tweede verdieping over vrijwel heel het gebouw zijn uitgebreid. Bewoners zeiden dat het brandalarm niet is afgegaan. De omgeving van het brandende pand, de Grenfell Tower, is afgezet. Scholen in de buurt blijven woensdag gesloten. Volgens de betrokken onderwijsinstellingen wordt afgewacht hoe de situatie zich ontwikkelt. In de Grenfell Tower zouden veel gezinnen hebben gewoond.

Rook komt uit de Grenfell Tower in North Kensington, Londen, op de ochtend van 14 juni. © EPA

