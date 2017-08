Doden bij aanslagen op VN-militairen in Mali

Op de vroege maandagmorgen was er al een aanval op een VN-basis in de Malinese plaats Douentza, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Timboektoe. Daarbij vielen twee doden; een militair en een Malinees lid van de vredesmissie Minusma van de Verenigde Naties.

Het is nog niet duidelijk of de twee aanvallen met elkaar samenhangen. Mahamat Saleh Annadif, de bevelhebber van de Minusma-missie, zegt dat de verantwoordelijken voor deze ‘terroristische aanvallen’ voor de rechter zullen worden gebracht. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, benadrukte dat een aanslag op VN-personeel ‘mogelijk een oorlogsmisdaad is onder internationaal recht’.

In het noorden van Mali heerst een machtsvacuüm waar jihadistische groepen van gebruikmaken om in de hele regio aanvallen uit te voeren. Ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen, wordt de regio geteisterd door terreur van islamitische militanten. Dit jaar zijn al negen VN-medewerkers gedood tijdens de Minusma-missie. Dat maakt het de meest dodelijke van alle missies die gaande zijn.

De VN-militairen zijn in Mali om de veiligheid en stabiliteit in het land te herstellen. Sinds april 2014 zitten er ook Nederlandse militairen in Mali. Zij zijn vooral gevestigd in de verder naar het oosten gelegen plaats Gao, maar er zijn ook Nederlanders actief in Timboektoe. De Nederlandse bijdrage bestaat uit verkenning en verzamelen van inlichtingen. Deze informatie gebruikt de commandant om operaties voor te bereiden. Eind volgend jaar zullen de Nederlandse militairen het land verlaten, want dan eindigt de Minusma-missie.

