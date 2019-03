Doden bij aanslagen moskeeën Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse politie heeft bevestigd dat er doden zijn gevallen, maar deed geen mededelingen over het aantal dodelijke slachtoffers of gewonden.

Op een persconferentie vrijdagmiddag (5.30 uur vrijdagochtend Nederlandse tijd) zei politiecommissaris Mike Bush dat vier schutters zijn aangehouden. “Maar de feiten veranderen razendsnel”, aldus Bush. Ook zijn er diverse explosieven onschadelijk gemaakt die aan auto’s waren bevestigd.

Aan het begin van de middag (lokale tijd) drong een schutter de Al Noor moskee in het centrum van Christchurch binnen, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Lokale media melden dat getuigen meerdere slachtoffers, onder wie kinderen, op de grond hebben zien liggen.

Een lokale fotograaf zei dat er drie zwaargewonden op de trappen van de moskee lagen. Ooggetuigen zeggen zeker vijftig schoten te hebben gehoord.

Een politieagent bij een van de moskeeën in Christchurch maant mensen zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken. © AP

Gewapende politieagenten hebben het gebied rond de moskee afgezet. Scholen in de buurt zijn in ‘lockdown’ en dus afgesloten van de buitenwereld. De bevolking is opgeroepen binnen te blijven.

Nieuw-Zeelandse en Britse media melden dat de schutter het bloedbad live heeft gefilmd en gestreamd via Twitter en Facebook. De politie heeft opgeroepen de schokkende beelden niet te delen en probeert de opnames van de social media te laten verwijdern.

Tweede schietpartij Later vond bij een moskee aan Linwood Avenue in Christchurch een andere schietpartij plaats. Een vrouw die in de buurt in haar auto zat, denkt dat ze vier à vijf gewapende mannen heeft gezien, maar verstopte zich uit voorzorg zodat ze de verdachten niet goed heeft kunnen bekijken. Politiecommissaris Mike Bush riep mensen in Nieuw-Zeeland op die van plan zijn naar een moskee te gaan om binnen te blijven: “Niemand in het land moet onder geen beding naar een moskee gaan.” Ooggetuige Mohammed Nazir vertelde tegen lokale media dat hij drie gewonde vrouwen heeft zien liggen in de buurt van de moskee. Minstens acht mensen zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Hij vertelt hoe hij zonder schoenen wegvluchtte van de schoten. Nazir was een van ongeveer 200 mensen die op het moment van de schietpartij in de moskee waren. Ook Mohan Ibrahim vertelde lokale media hoe hij voor zijn leven rende: “Eerst dachten we dat het een soort elektrisch probleem was maar toen begon iedereen te lopen”. Volgens hem zijn er veel doden en gewonden.

Bom Volgens een verslaggever van de Engelse krant The Guardian die ter plekke is, zijn in een auto in de buurt van de moskee explosieven gevonden. De bom zou in een verongelukte Subaru zitten, op zo'n drie kilometer van de Al Noor moskee. “Je bent hier niet veilig, er zit een bom in die auto”, zou een agent tegen de verslaggever gezegd hebben.