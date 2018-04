Doden aanslag Münster geïdentificeerd, twee Nederlanders onder de gewonden

De doden zijn een 51-jarige vrouw uit de regio Lüneburg in Nedersaksen en een man van 65 uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen. Van de gewonde Nederlanders ligt er een nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag, dat contact heeft met de families van de gewonde Nederlanders. De ander is een vrouw die ook naar het ziekenhuis was gebracht, maar haar verwondingen waren niet levensbedreigend.

Volgens Duitse media is de dader de 48-jarige in­du­stri­eel-ont­wer­per Jens R. die niet bekend stond als extremist, maar psychische problemen had

De politie en het openbaar ministerie in Duitsland hebben bevestigd dat de bestuurder van de bus zichzelf heeft doodgeschoten. “Volgens de huidige stand van het onderzoek is de bestuurder vermoedelijk een 48-jarige man uit Münster", meldde de openbaar aanklager.

Volgens Duitse media gaat het om de 48-jarige industrieel-ontwerper Jens R. die niet bekend stond als extremist. R., die direct na het incident zelfmoord pleegde, kampte al langere tijd met psychische problemen en zou enkele zelfmoordpogingen hebben gedaan.