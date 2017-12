Dodelijkste brand in New York in kwart eeuw eist zeker twaalf slachtoffers

De brand woedde in een gebouw met meerdere verdiepingen met portiekwoningen in The Bronx, ten noorden van Manhattan. Het gebouw werd gebouwd in 1916 en telt 20 appartementen. Op verschillende etages kwamen mensen om het leven. De slachtoffers variëren in de leeftijd van één tot vijftig.

Burgemeester Bill De Blasio werd in de wijk op de hoogte gesteld van de situatie. Hij sprak van een tragedie. Het is de dodelijkste brand in de stad in meer dan vijfentwintig jaar tijd. In 1990 kwamen 87 mensen om het leven in een club, ook in The Bronx.

De brandweer meldde op Twitter dat 160 brandweermannen de brand hielpen blussen. Op foto's is te zien hoe ladderwagens de verscheidene woningen proberen te bereiken. De brandweer wist twaalf mensen uit het pand te redden. De eerste melding over het vuur kwam om even voor zeven uur 's avonds (lokale tijd) binnen. Rond tien uur 's avonds was de brand onder controle.

Een vrouw die niet bij naam genoemd wil worden, redde haar eigen kindje en twee andere kleintjes uit het gebouw, vertelt ze aan de New York Times. Meerdere kinderen bleven achter in de vlammen, aldus de huilende vrouw.