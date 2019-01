Dodelijke aanslag in Nairobi: 14 doden, vier terroristen van Al Shabaab doodgeschoten

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta sprak over veertien onschuldige burgers die waren gedood door de aanhangers van de terroristische Somalische beweging al-Shabaab. Volgens Kenyatta brachten veiligheidstroepen tijdens de operatie meer dan zevenhonderd burgers in veiligheid.

Een groepje van zeker vier bewapende mannen wist dinsdagmiddag het terrein van het luxe DusitD2 Hotel in de hoofdstad Nairobi binnen te dringen. Het hotel wordt doorgaans zwaar bewaakt. Toch wisten de aanvallers zich toegang te verschaffen door granaten te gooien in geparkeerde auto’s bij de ingang van het terrein.

Daardoor raakten de bewakers afgeleid en zagen de daders kans om schietend naar het hotel te rennen. Op het terrein staan ook enkele kantoorcomplexen waar honderden mensen aan het werk waren toen rond 15.00 uur lokale tijd de aanslag begon.

Speciale eenheden gingen twee uur later het hotel binnen om, zoals een politiecommissaris zei ‘de aanvallers, die zich schuilhouden in het gebouw, te vinden en eruit te halen’. Een van de terroristen werd al kort na het begin van de aanslag gearresteerd. Ook arriveerden auto’s van de Amerikaanse ambassade bij het hotel en waren enkele buitenlandse militairen te zien, mogelijk mariniers verbonden aan de ambassade.

Het hotel heeft een ingewikkelde indeling waardoor bezoekers makkelijk kunnen verdwalen. Het is een hoog gebouw met ruim honderd kamers, een restaurant, een spa en bars. Volgens ooggetuigen zouden de slachtoffers vooral zijn gevallen in het restaurant naast de ingang.

De wijde omgeving rondom het hotel in de wijk Westlands werd afgezet. Ook de wegen van DusitD2 naar nabijgelegen ziekenhuizen werden voor alle verkeer afgesloten om ambulances vrije doorgang te verlenen. Dat zorgde in de rest van de stad voor een enorme verkeerschaos .

Winkelcentra in Nairobi gingen dicht en ook veel restaurants en andere uitgaansgelegenheden sloten de deuren. In de buurt van het hotel overheerste paniek en angst, in de rest van de stad vooral verslagenheid.

Aanslag opgeëist

Al Shabaab eiste de aanslag al snel op via de eigen radiozender, Al Andalus. De aanval komt precies drie jaar nadat de terreurbeweging een Keniaanse legerbasis El Adde in Somalië onder de voet liep. Het Keniaanse leger heeft altijd geweigerd informatie te geven over het aantal doden. Maar de toenmalige Somalische president Hassan Sheikh Mohamud liet zich ontvallen dat het er meer dan tweehonderd waren.

Bij elke aanslag die Al Shabaab uitvoert in Kenia, stelt het de eis dat het Keniaanse leger zich moet terugtrekken uit Somalië. Sinds 2011 is het Keniaanse leger aanwezig in Somalië, waar het deel uitmaakt van Amison, de militaire missie van de Afrikaanse Unie die de regering in Mogadishu helpt in de strijd tegen Al Shabaab.

Sindsdien worden bijna jaarlijks aanslagen uitgevoerd door Al Shabaab. In 2013 was het Westgate winkelcentrum in Nairobi het doelwit, waarbij 67 doden vielen. Twee jaar later werden 150 mensen gedood, op een universiteit in de stad Garissa.