Dodelijk geweld rond verkiezingen in Venezuela

Die moet het parlement uitschakelen, dat in handen van de oppositie is. Die ‘vergadering’ kent geen tijdslimiet en is in feite het begin van een dictatuur.

De opkomst was volgens persbureaus vrij laag. Maduro is niet populair en de oppositie boycot de ‘verkiezing’ van 545 zetels. “Mensen sterven van de honger, zoeken voedsel in afvalbakken. Deze ontwikkeling gaat de zaken alleen verergeren”, zei Daniel Ponza, een 33-jarige aannemer in Caracas tegen persbureau AP.

Hoogste aanklager De president stemde om zes uur ’s ochtends als eerste, in een arme wijk van Caracas, waarschijnlijk om de bevolking op te porren. Hij sprak daarna dreigende taal: “Voor de rechtervleugel staan de cellen al klaar. Alle criminelen gaan de bak in.” Maduro wil niets liever dan de meerderheid gekozen parlementariërs hun onschendbaarheid afnemen, om zo het verzet tegen zijn rampzalige beleid te verzwakken. Ook gaat hij het OM te lijf. De hoogste aanklager heeft zich vanwege de toenemende rechteloosheid van haar baas afgewend. Deze Luisa Ortega Díaz zal waarschijnlijk als een van de eersten gevangen genomen worden. De oppositie gaat al maanden massaal de straat op, omdat het dagelijks leven een lijdensweg is geworden. Daarbij zijn al zeker 116 mensen omgekomen. Er is gebrek aan alles en hyperinflatie. Een 61-jarige verpleegkundige werd zondag voor een kerk doodgeschoten, naar verluidt door paramilitaire regeringsaanhangers, de beruchte colectivos. Elders werd een regeringskandidaat thuis vermoord. Onbekend is of dat een politieke moord of een ‘gewone’ roofoverval was.

Moordhoofdstad De misdaad in wat ooit een van de welvarendste landen van Zuid-Amerika was, is enorm toegenomen. Caracas is moordhoofdstad nummer één geworden. In de woorden van president Maduro wordt dat heel wat anders: “Wij hebben het terroristische, criminele geweld stoïcijns weerstaan. Hopelijk zal de wereld haar armen naar ons land uitstrekken.” Weinig kans, de VS en buurlanden uit de OAS (regionale organisatie van staten) willen juist hun sancties versterken als Maduro zijn dictatoriale plannen doorzet. Die sancties zullen weer koren op de molen van Maduro zijn. Veel van zijn aanhangers geloven daadwerkelijk in een kapitalistisch complot om het socialisme om zeep te helpen.

