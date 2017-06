Dode en gewonden na aanval met busje bij moskee in Londen

De Britse premier Theresa May sprak van een "misselijkmakende actie". "Het was opnieuw een aanslag die was gericht op gewone en onschuldige mensen, dit keer waren Britse moslims die een moskee verlieten na het gebed het doelwit", zei ze vanaf haar kantoor op Downing Street. Ze benadrukte dat dit soort 'haat en boosaardigheid' nooit zou overwinnen.

De premier noemde het inrijden op moskeebezoekers "net zo weerzinwekkend als eerdere aanslagen''. Volgens May heeft Groot-Brittannië zich in het verleden te tolerant opgesteld tegenover alle vormen van extremisme. Ze benadrukte dat er de komende tijd extra politie zal worden ingezet om de veiligheid in het land te waarborgen. Ook kijken de autoriteiten volgens de premier of moskeeën extra beveiliging nodig hebben.

Overmeesterd

De politie in Londen kreeg vannacht rond middernacht (lokale tijd) een melding binnen dat een busje op een menigte was ingereden op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. De aanval gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council of Britain. Dit gebouw is vlakbij de moskee in Finsbury Park. Het zou er vanwege de Ramadan extra druk zijn geweest na het avondgebed.

Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee van hen zijn er slecht aan toe. Ook viel er een dodelijk slachtoffer op de plek van het incident, al is het volgens coördinator terrorismebestrijding van de Britse politie, Neil Basu, nog onduidelijk of dit verband houdt met de aanslag. "De aanval gebeurde toen er al op het trottoir een man eerste hulp kreeg en die man is helaas overleden".

De bestuurder van het busje kon door omstanders worden overmeesterd en is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De anti-terrorisme eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek.

Ooggetuigen vertellen aan de BBC dat de man "Ik ga alle moslims vermoorden", zou hebben geschreeuwd toen hij onder bedwang werd gehouden, maar dat is niet door de politie bevestigd. Er zijn verder nog geen details over de achtergrond van de man vrijgegeven.