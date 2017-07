Dode en gewonden bij schietpartij in Bodrum

De schutter zou volgens ooggetuigen eerst naar de Çilek Beach Club, in het zuiden van de stad, zijn gegaan. Daar vroeg hij rond drie uur ’s nachts waar de Sess Beach club was. Beide clubs liggen naast elkaar. Vervolgens ging de schutter tussen de twee clubs staan, pakte hij twee vuurwapens en begon hij op bezoekers in te schieten.

Er waren op het moment van de schietpartij zo’n vierhonderd mensen in de strandtenten aanwezig. Twee gasten en drie personeelsleden raakten gewond. Een 18-jarige jongen die werkte als loopjongen in een van de clubs zou hierbij om het leven zijn gekomen. Hij stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dader vluchtte na de schietpartij hij weg in een auto. “De dader begon uit het niets te schieten. We weten niet wie hij is en waarom hij dit heeft gedaan”, zei de eigenaar van de Cilek Beach Club tegen de Turkse krant Hürriyet. Voor zover bekend is de schutter nog niet gepakt.

Bodrum is een populaire badplaats in het zuidwesten van Turkije. Ook bij Nederlanders is de badplaats in trek.

