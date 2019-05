Dode en 130 gewonden na doortocht tornado’s in VS

Door de kracht van de tornado’s werden daken van huizen geblazen, ramen gebroken en vielen bomen en elektriciteitspalen om. Voor sommige scholieren werd het schooljaar extra vroeg beëindigd vanwege schade aan schoolgebouwen, zo meldt persbureau AP.

Lees verder na de advertentie

Ook aan de westkant van Kansas City werd een noodwaarschuwing uitgedaan voor een grote en gevaarlijke tornado. De tornado was onderweg naar een dichtbevolkt en populair entertainmentcentrum en winkelgebied, aldus de National Weather Service. ‘Dit is een gevaarlijke situatie. Zoek nu een schuilplaats op!’, zo twitterde de NWS. Volgens de eerste berichten zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Ook inwoners in New York zijn gewaarschuwd voor de storm die hun kant uit komt.

Tekst gaat verder onder de tweet

Zwaar stormfront De tornado maakt deel uit van een enorm zwaar stormfront in het midden van de Verenigde Staten dat acht dagen lang tornado-activiteit heeft voortgebracht. Volgens weerdeskundigen zouden in totaal zo’n 55 wervelstormen zijn geteld die oostwaarts door acht staten raasden. Vooral de stad Dayton kreeg het zwaar te verduren. Daar werden huizen met de grond gelijk gemaakt en vielen ontelbare bomen om. Het materieel van sneeuwploegen moest eraan te pas komen om het puin van een snelweg te ruimen. ,,Twee waterzuiveringsinstallaties en pompstations zitten zonder elektriciteit. De eerstelijnshulp voert reddingsacties en schoonmaakoperaties uit’', schrijft het stadsbestuur van Dayton op Twitter.