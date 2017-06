Dode bij door IS opgeëiste gijzeling in Melbourne

De gijzeling deed zich maandag voor in een appartementencomplex in Brighton, een voorstad van Melbourne. De politie kon de gijzelnemer, die alleen handelde, overmeesteren. De man werd gedood. De gegijzelde vrouw bleef ongedeerd, maar later werd in het appartement wel het levenloze lichaam van een andere man ontdekt. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt. Bij de inval raakten ook drie politieagenten gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis voor behandeling.



De politie kon in eerste instantie niet bevestigen of het om een terroristisch incident ging, maar terreurgroep IS eiste de aanval nu wel op. Tijdens de gijzeling kreeg de Australische zender The Seven Network een telefoontje van een vrouw die zei dat ze gegijzeld werd. Even later kwam de gijzelnemer aan de lijn. Volgens de nieuwsafdeling van de zender zei de man dat de gijzeling 'voor IS en al-Qaida' was. De zender vroeg om meer informatie, maar de man hing op. De zender belde vervolgens de politie.



Later meldde Amaq dat 'de aanval in Melbourne, Australië, werd uitgevoerd door een soldaat van Islamitische Staat'. In het bericht werd ook melding maakt van de internationale coalitie waar Australië deel van uitmaakt. Deze coalitie vecht tegen IS in Irak en Syrië onder leiding van de VS.



Dader

De Australische media maakten de identiteit van de dader bekend. Het zou gaan om de 29-jarige Yacqub Khayre, een man die bij de autoriteiten bekend was wegens extremistische sympathieën. Hij was onder meer betrokken bij de verijdelde aanslag op een militaire basis in Holsworthy, ten westen van Sydney, in 2009.

