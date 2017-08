Documentairemaker Joey Boink over zijn Jesse Klaver-docu: 'Ik heb een integere film gemaakt'

Hij had het totaal niet zien aankomen, zegt documentairemaker Joey Boink. “Ik ben heel erg verrast.” Zondag maakte BNNVara bekend dat zijn film ‘Jesse’, over de verkiezingscampagne van GroenLinks-leider Klaver, toch niet wordt uitgezonden op maandag 4 september.

Als je iemand een jaar lang volgt met de camera, dan maak je samen heftige dingen mee. Dan bouw je wel een band op, ja Joey Boink

Boink filmde een jaar lang achter de schermen bij GroenLinks: hij volgde Klaver bij politieke bijeenkomsten maar ook tijdens de uitvaart van zijn moeder. Daarbij droeg Boink ‘een dubbele pet’, erkent hij zelf: hij was gedurende een jaar ook in dienst van de partij als ‘beeldvoerder’. Zo iemand moet ervoor zorgen dat een politicus zo goed mogelijk in beeld komt.

Dubbelrol Op die dubbelrol kwam vorige week veel kritiek, onder meer van de PVV en Forum voor Democratie. Die zagen in de documentaire – die nog niemand heeft gezien – een propagandafilm, waarvoor de publieke omroep zich niet mag lenen. In eerste instantie bleef BNNVara achter ‘Jesse’ staan, maar zondag besloot de omroep alsnog van uitzending af te zien, om iedere twijfel over de eigen journalistieke onafhankelijkheid weg te nemen. Heel erg jammer, vindt Boink. “Vooral omdat het publiek nu niet zelf kan oordelen over de film.” Volgens hem wist de omroep precies waarmee ze in zee gingen. “We hebben de film samen gemaakt.”

De kritiek op uw dubbele pet is toch wel te begrijpen? “Ik was natuurlijk de eerste die dacht: er zullen wel wenkbrauwen worden gefronst bij het feit dat ik ook voor GroenLinks werkte. Daarom ben ik vanaf het begin open geweest over mijn rol. We hebben heldere afspraken gemaakt: ik had 75 uur film, GroenLinks had absoluut geen recht om zich te mengen in de montage. BNNVara had alle eindredactionele verantwoordelijkheid.”

Omroepdirecteur Gerard Timmer zegt: Maar we kunnen niet controleren op welke momenten hij de camera heeft uitgezet. “Dat klopt, maar dat is bij iedere film zo; het blijft een kwestie van vertrouwen. Ik begon aan de klus bij GroenLinks met een documentaire in mijn achterhoofd. Ik liet mijn camera steeds langer lopen en merkte dat Jesse zich niet anders ging gedragen. Vanaf dat moment ben ik zoveel mogelijk gaan filmen. En als documentairemaker ben ik natuurlijk juist op zoek naar drama, spanning en wrijving.”

U zou ook een persoonlijke vriend van Klaver zijn en daardoor niet onafhankelijk. “Toen ik bij GroenLinks ging werken, was ik geen groot fan van de partij, ik had er ook nog nooit op gestemd en ik kende Jesse Klaver niet. Ik deed het omdat ik politieke onderwerpen interessant vind; zo heb ik ook wel eens een opdracht voor de VVD-afdeling Amsterdam gedaan.” “Maar als je iemand een jaar lang volgt met de camera, dan maak je samen heftige dingen mee. Dan bouw je wel een band op, ja. Dat komt ook door mijn werkwijze: ik film in mijn eentje en probeer zo dicht mogelijk bij mijn personage komen." “Ik vind trouwens dat je ook in een vriendschap eerlijk en kritisch moet zijn. Ik weet voor mezelf dat ik een mooie, integere film heb gemaakt."

Scherpe afspraken BNNVara had scherpe afspraken gemaakt met documentairemaker Joey Boink over zijn film 'Jesse'. Maar die kende omroepdirecteur Gerard Timmer niet tot in detail, zei hij zondag op Radio 1. Nu er 'onbedoelde twijfel' is ontstaan over de integriteit van de documentaire, vindt hij het beter om de film niet uit te zenden. Want "die twijfel moeten we met z'n allen niet willen als het over onze eigen betrouwbaarheid en onafhankelijke journalistieke positie gaat."

