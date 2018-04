Dochter van drie eet goed, maar wel heel erg langzaam

Vaak zit het meisje gewoon te babbelen, maar ze verzint ook allerlei trucs om het eten te onderbreken. Dan moet ze naar de wc, zegt moeder, terwijl ze helemaal niet hoeft. "Of ze doet alsof ze heel moe is. Dan laat ze haar ogen dichtvallen en reageert niet op verzoeken om verder te eten. Als ze het dan eindelijk op heeft, blijkt ze wel voldoende energie te hebben om circusje te spelen."

Lees verder na de advertentie

Het is niet echt een probleem, beseft moeder, want uiteindelijk eet ze alles netjes op. "Het is ook grappig dat ze zo creatief is in het eindeloos rekken. Maar 's ochtends is er vaak niet eindeloos veel tijd, dat kan voor ons frustrerend zijn."

De ouders hebben al van alles geprobeerd: een beloning beloven, boos worden, zeggen dat ze het eten zelf opeten. Soms heeft dat succes, soms niet. Moeder: "Als ik echt zeker wil weten dat ze haar eten binnen een bepaalde tijd op heeft, lees ik een verhaal voor. Maar het lijkt me beter dat ze haar bord leeg eet, zonder vermaak."

Hoe langzamer jonge kinderen eten, des te lager hun gewicht

Juist te snel Veel mensen eten juist te snel, en daardoor ook al snel te veel, zegt Jessica Gubbels, onderzoeker en docent bij de vakgroep gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht. "Pas na twintig minuten kan een lichaam aangeven dat het vol zit, veel mensen hebben dan al te veel gegeten." Het is goed om met aandacht te eten, om te proeven wat je eet, dan kan je lichaam zelf signaleren dat het verzadigd is, zegt ze. "Als je niet leert luisteren, ga je later al gauw overeten." Dat geldt al voor jonge kinderen, weet Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag aan de Wageningen Universiteit. Hij verwijst naar een recente studie in Singapore, waarbij de eetsnelheid van bijna vierhonderd vier- en vijfjarigen werd gemeten door middel van observatie. De onderzoekers telden hoe vaak ze hapten, kauwden en slikten. Hoe langzamer jonge kinderen eten, des te lager hun gewicht, is de uitkomst. Snelle eters kregen 75 procent meer voedselenergie binnen, hadden een verhoogd vetpercentage en meer last van vetzucht. De Graaf: "Het is heel onhandig als je haast hebt en naar school moet, maar als ik deze moeder was, zou ik mijn zegeningen tellen."