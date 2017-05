Dochter Franse presidentsvrouw Brigitte: Stop met mijn moeder bekritiseren

Het verhaal van Emmanuel en Brigitte is inmiddels welbekend. Hij was 15 en zat op school, zij was 40 en was zijn lerares. Een onmogelijke liefde, maar toen het eenmaal kon scheidde Brigitte van haar man. In 2007 trouwde ze met Emmanuel.

Zodra Macron dichterbij het presidentschap kwam, kwam het bijzondere huwelijk meer en meer onder de aandacht, zowel positief als negatief. Macron zou te afhankelijk zijn van zijn vrouw en niets doen zonder haar toestemming. In het openbaar laat hij haar hand nauwelijks los, hij kust haar graag voor de camera's pal op de mond.

Brigittes dochter Tiphaine Auzière, een 32-jarige advocate, heeft het met die negatieve aandacht helemaal gehad. Het is seksisme en leeftijdsdiscriminatie, zegt ze. “Mannelijke politici zouden deze opmerkingen nooit krijgen.” Ook noemt ze de critici jaloers. “Ik vind het schandalig dat deze discussie in de 21ste eeuw nog speelt.”

Emmanuel Macron (L) en zijn vrouw Brigitte Trogneux, vieren de overwinning in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei. Rechts de dochter van Trogneux, Tiphaine Auzière, een 32-jarige jurist. © EPA

President Macron zei in april tijdens de campagne iets vergelijkbaars tegen Le Parisien. "Als ik twintig jaar ouder geweest was dan zij, had niemand er iets over gezegd. De discussie zegt veel over hoe we in Frankrijk naar vrouwen kijken." In een campagnetoespraak noemde hij zijn gezinssituatie eens ‘bijzonder’. “We zijn geen standaard familie, dat is duidelijk. Maar is er minder liefde in deze familie? Dat denk ik niet, er is misschien wel meer liefde.”

Zegen van de kinderen Macron vroeg zijn toekomstige vrouw pas ten huwelijk toen haar drie kinderen het daarmee eens waren. Dochter Tiphaine kon dat destijds enorm waarderen, vertelde ze de Amerikaanse omroep CNN. “Hij wilde weten of we dit huwelijk zouden accepteren. Dat was een enorm gebaar.” Niets dan lof dus voor haar stiefvader van Tiphaine, die zelf plaatsvervangend kandidate is bij de parlementsverkiezingen voor de partij van Macron. Tot haar vreugde zijn niet alle reacties negatief. “Ik ontmoet mensen die haar werk en haar betrokkenheid bewonderen. Als mensen niks beters te doen hebben dan haar te bekritiseren, laat ze dan maar, het brengt ons alleen maar dichter bij elkaar.” Lees ook de column van Sylvain Ephimenco: Ik ben gefascineerd door de vrouw van Macron

