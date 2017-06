Docenten van onderwijsinstelling Zadkine hebben gefraudeerd met toetsen

Twee docenten en een teamleider zijn geschorst, zestig toetsen zijn door Zadkine ongeldig verklaard. De instelling vraagt een extern bureau te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Er zou geen reden zijn aan te nemen dat er uiteindelijk meer toetsen ongeldig verklaard moeten worden.

Het gaat om toetsen voor de tweejarige mbo-opleiding logistiek, meldden de NOS en omroep Rijnmond vrijdag. Volgens Zadkine werden die gemaakt door leerlingen die eerder onvoldoendes hadden gehaald. De docenten die de fout ingingen gaven hen bijles en het vermoeden is, aldus een woordvoerder, dat zij zijn ‘doorgeschoten’ in de begeleiding van hun leerlingen. De leraren hebben daar zelf geen profijt van gehad maar de statistieken van de school werden door de goed gemaakte toetsen wel gunstiger dan gerechtvaardigd was.

Verder ging het op de opleiding regelmatig mis met de aanwezigheidsregistratie. Leerlingen werden aangevinkt als aanwezig terwijl ze niet op school waren verschenen.

De zestig toetsen die ongeldig zijn verklaard, waren van 41 leerlingen. Zij hadden allemaal nog geen diploma ontvangen van de opleiding en mogen de ongeldig verklaarde toetsen op een later moment nog een keer maken.

Docenten van de opleiding trokken in mei aan de bel bij het bestuur van de instelling, waarna de Raad van Toezicht van Zadkine en de Onderwijsinspectie door het bestuur zijn ingelicht. Onderzoeksbureau Phasis gaat de komende tijd bekijken wie wanneer welke beslissingen heeft genomen. De fraude was in ieder geval al ruim een jaar aan de gang.

De Onderwijsinspectie laat weten dat het de zaak volgt maar dat het op dit moment geen aanleiding ziet voor een inspectie-onderzoek. De eerste verantwoordelijkheid voor het toezicht op de toetsen ligt bij de instelling zelf en die heeft adequaat ingegrepen, aldus een woordvoerder.

