DNB: pensioenfondsen zoeken de randen op

Dat concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) na bestudering van de herstelplannen die veel fondsen hebben moeten schrijven.

Hoge rendementen zijn de afgelopen twee jaar in elk geval niet gehaald, constateert DNB.

Stilstand Pensioenfondsen hebben bij DNB plannen ingeleverd waarin staat hoe zij uit de huidige situatie van tekorten denken te komen. Het gros van de fondsen rekent daarin met hoge rendementen op hun beleggingen. Die zijn de afgelopen twee jaar in elk geval niet gehaald, constateert DNB. De fondsen stonden er eind 2016 vrijwel hetzelfde voor als twee jaar eerder, terwijl pensioenfondsen ervan uitgaan dat zij al een deel van de tekorten ingelopen hebben. De komende tien jaar verwachten pensioenfondsen een zogeheten ‘overrendement’ van 500 miljard euro te halen. Overrendement is al het beleggingsresultaat dat behaald wordt boven wat nodig is om de toegezegde pensioenen uit te kunnen keren. Het is dus geld dat opzij gezet kan worden om buffers te herstellen. Als de verwachte resultaten van pensioenfondsen de komende jaren uitblijven, dan zullen in 2020 11 pensioenfondsen, met bijna 2 miljoen aangesloten pensioenen, de uitkeringen moeten korten, zo verwacht DNB. Een jaar later dreigt korting bij nog eens 45 pensioenfondsen die bijna 8 miljoen pensioenen verzorgen. 'Ik zeg niet dat het niet kan, maar pen­si­oen­fond­sen moeten duidelijk zijn over de risico’s' DNB-directeur Frank Elderson

Valse verwachtingen DNB-directeur Frank Elderson waarschuwt dat pensioenfondsen mogelijk valse verwachtingen scheppen bij hun deelnemers. “Ik zeg niet dat het niet kan, maar pensioenfondsen moeten duidelijk zijn over de risico’s van hun aannames. Het rendement op beleggingen is onzeker. En hoe hoger je het rendement inschat, hoe hoger de kans dat je het uiteindelijk niet haalt.” Opvallend is dat pensioenfondsen voor hun herstel vrijwel volledig inzetten op hoge rendementen op hun beleggingen. Verhoging van de premies, of het niet indexeren van pensioenen voor de inflatie, komt veel minder voor in de herstelplannen. Als pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van 110 procent, mogen zij de pensioenen weer gedeeltelijk verhogen om te compenseren voor gestegen prijzen. De meeste pensioenfondsen zeggen dit dan meteen te willen doen. Vorig jaar dreigde ook al een situatie waarbij veel pensioenen gekort moesten worden, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Vooral dankzij een aantrekkende rente in het vierde kwartaal van 2016 werd dat voorkomen. Twee pensioenfondsen, met in totaal zo’n 13.000 deelnemers, moeten dit jaar de pensioenen verlagen. Veel pensioenfondsen zitten al sinds 2008 in een situatie waarin zij niet voldoen aan de vereisten voor hun financiële buffers. Daarom moeten zij bij toezichthouder DNB telkens aantonen hoe zij verwachten hun dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen. Pensioenfondsen kunnen zich daarbij niet volledig rijk rekenen: bij hun herstelplannen moeten zij hun verwachte rendement binnen bepaalde bandbreedtes houden. Maar volgens Elderson ‘zoeken pensioenfondsen de randen op van wat er wettelijk is toegestaan’. Op het gebied van communicatie met de deelnemers in de fondsen is nog een wereld te winnen, stelt DNB

Duidelijkheid voorop Elderson wil niet zover gaan te zeggen dat pensioenfondsen onrealistisch hoge verwachtingen hebben. “Ik kan niet voorspellen wat de rendementen zullen zijn. Het lijkt me alleen verstandig dat pensioenfondsen duidelijk maken dat er een reële kans op korting blijft zolang zij niet aan de vereisten voor buffers voldoen.” Op het gebied van communicatie met de deelnemers in de fondsen is nog een wereld te winnen, zo stelt DNB op basis van onderzoek. Zo is slechts de helft van de pensioenfondsen duidelijk tegenover zijn deelnemers over de kans op indexatie, het verhogen van de pensioenen met de inflatie. Grofweg een derde communiceert helemaal niet over dit onderwerp. Volgens Elderson is het op het gebied van mogelijke kortingen op pensioenen nog erger. “Uit ons onderzoek blijkt dat een grote meerderheid hierover veel beter moet communiceren met de pensioendeelnemers. Dat is niet altijd eenvoudig, maar je moet risico’s ook niet gaan verhullen.”

