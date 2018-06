DNB: Handelsconflict kan Nederlandse economie hard raken

Het wereldwijde handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China enerzijds en de VS en de EU anderzijds vormt volgens Job Swank, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB), het grootste risico voor de Nederlandse economie. Meer nog dan de brexit en de populistische regering in Italië, die het niet zo nauw neemt met Europese begrotingsafspraken.

De verwachting is dat de werkloosheid dit jaar daalt naar 3,8 procent, dicht op het niveau van voor de crisis

DNB houdt rekening met een scenario waarbij de handelstarieven wereldwijd met 10 procent omhoog gaan en de rente stijgt door hogere risico’s. Zo’n escalatie van het handelsconflict zal de ‘open en kleine’ Nederlandse economie hard raken, berekende de financiële toezichthouder. Export en import zullen dalen en de economische groei neemt met 0,5 procentpunt af. Als bedrijven getroffen worden kan vervolgens de werkloosheid stijgen, volgens de berekening met 0,8 procentpunt.

“Het is een stevig scenario en er moet nog wel wat gebeuren, wil je hier terechtkomen, maar ik acht het niet uitgesloten”, zegt Job Swank over de effecten van een handelsoorlog op de Nederlandse economie. De financiële toezichthouder verwacht dat als de VS tarieven blijven verhogen, China en de EU hierop reageren met identieke verhogingen. “Doen die andere landen dat niet, dan zijn de VS spekkoper.”

Lonen groeien Die verwachting van DNB lijkt uit te komen. Na Amerikaanse heffingen op aluminium en staal, lijken China en Europa te betalen met gelijke munt. Lijstjes met tegenmaatregelen liggen klaar, waaronder belasting op Amerikaanse landbouwproducten, olie, whiskey en motorfietsen. Zo’n scenario kent alleen maar verliezers, aldus DNB. Net als in Nederland zal de groei van de Amerikaanse economie flink lijden onder de hogere in- en uitvoertarieven. Zonder handelsoorlog was er voornamelijk goed nieuws van DNB, die vandaag de vooruitzichten voor de Nederlandse economie presenteerde. Zo groeit dit jaar het loon van een Nederlandse werkende met 1,9 procent. De jaren daarop met 3,5 en 4 procent. “Zulke percentages hebben we lang niet gezien, de werkende gaat eindelijk profiteren van de economische opleving”, zegt Swank. En dat werd ook tijd, vindt de DNB-directeur. “Vijftien jaar lang bleven loonstijgingen gemiddeld steken op 0,3 procent. Dat is bar weinig, internationaal gezien bungelden we onderaan.”

Tekort aan arbeidskrachten De loongroei wordt mede veroorzaakt door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de werkloosheid dit jaar daalt naar 3,8 procent, dicht op het niveau van voor de crisis. Die krapte in arbeidsaanbod heeft ook een nadelig effect: de verdere groei van de Nederlandse economie komt onder druk te staan. Dit kwartaal gaf 20 procent van de Nederlandse ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsvoering belemmert. Hierdoor lijkt de economie in 2017 zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) nog met 3,3 procent toe. De komende jaren zal die groei afvlakken: van 2,5 procent dit jaar tot 1,9 procent in 2020. In december voorspelde DNB voor dit jaar nog een economische groei van ruim 3 procent, daar is dus al een hap vanaf. Of de dreigende handelsoorlog daar een rol in heeft gespeeld, is lastig te zeggen, vindt Swank. “Er hangt wel iets boven de markt. Let wel: een dergelijke loongroei is nog heel behoorlijk, maar de eventuele gevolgen van een handelsoorlog stemmen niet heel vrolijk.”

