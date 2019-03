DNB grijpt in bij Triodos om witwasrisico's

Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft hard ingegrepen bij Triodos Bank. De bank uit Zeist doet te weinig om mogelijk witwassen of het financieren van terrorisme door zijn klanten tegen te gaan. Voor het einde van het jaar moet Triodos de zaken weer op orde hebben, zo laat de bank zelf weten bij de publicatie van de jaarcijfers.

Opvallend is dat DNB een van de meest zware maatregelen uit zijn arsenaal inzet tegen Triodos, de zogeheten aanwijzing. Instellingen zijn verplicht de door de toezichthouder geformuleerde aanwijzing op te volgen. Een aanwijzing volgt veelal na één of meerdere waarschuwingen dat er zaken niet op orde zijn. Wordt die waarschuwing niet tijdig of voldoende aangepakt, dan kan de toezichthouder een aanwijzing geven waarin staat wat er veranderd moet worden, hoe de instelling daar invulling aan moet geven en per wanneer dat geregeld moet zijn.

Triodos doet volgens DNB onvoldoende onderzoek naar wie de klanten zijn, en ook wordt er te weinig gekeken naar transacties die via Triodos-rekeningen lopen. Specifieke misstappen zou DNB niet hebben aangetroffen, zegt de bank. Maar de manier waarop Triodos nu controleert is wel te zwak om witwassen te kunnen detecteren en tegen te gaan. Banken zijn verplicht goed te onderzoeken wie hun klanten zijn, en moeten melding maken van verdachte transacties.

Volgens een woordvoerder van Triodos valt de aanwijzing in dit geval samen met eerder geconstateerde tekortkomingen door de bank zelf. “Wij hadden in 2017 al geconcludeerd dat onze systemen voor klantonderzoek en het tegengaan van witwassen niet op orde waren. In 2018 heeft DNB onderzoek gedaan in de hele sector op dit thema. De brief van DNB met de aanwijzing is een bevestiging van wat wij eerder gevonden hebben.”

Volksbank

Naast maatregelen om het screeningproces op orde te krijgen, stelt Triodos ook een nieuw bestuurslid aan dat zich specifiek op het risicobeleid zal richten. “Dat is een eigenstandig besluit”, zegt de woordvoerder. “Het is geen onderdeel van de aanwijzing van DNB.” Zij wijst erop dat Triodos met steeds meer, en wisselende regelgeving te maken krijgt, omdat de bank actief is in vijf landen in Europa. Het onderzoek van DNB en de aanwijzing gaat echter alleen over de Nederlandse tak van Triodos.

Triodos is niet de eerste bank die tekortschiet in het tegengaan van witwassen. Eerder maakte de Volksbank al bekend een boete te hebben gekregen, waarop de bank miljoenen uittrok om de controle op orde te krijgen. ING kreeg in september zelfs een boete van 775 miljoen euro, nadat het Openbaar Ministerie concludeerde dat de bank jarenlang volstrekt onvoldoende heeft gedaan met meerdere signalen dat er geld via de rekeningen werd witgewassen. Onlangs werd duidelijk dat ook Rabobank een boete van 1 miljoen euro heeft gekregen wegens tekortschietende controle.