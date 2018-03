DNA-onderzoek Verstappen: nog veel mannen te gaan

In totaal werden 21.500 mannen opgeroepen. De afgelopen drie weken stonden een kleine 13.500 van hen DNA af. Valt dat tegen? De politie Limburg wil er nog geen kwalificatie aan geven, omdat er nooit eerder zo’n grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in Nederland plaatsvond en er dus geen vergelijkingsmateriaal is. Ook is het afwachten hoeveel mannen zich het laatste weekend melden.

Het gaat er vooral om dat we alle familielijnen hebben afgedekt

De 11-jarige Nicky Verstappen werd in de zomer van 1998 dood gevonden nadat hij verdween van een zomerkamp. De dader is nooit gevonden. Wel werd er DNA-materiaal veiliggesteld. In een ultieme poging de zaak op te lossen, is op 24 februari een DNA-verwantschapsonderzoek gestart. Dat betekent dat de politie via de mannelijke lijn in een familie de donor van het gevonden DNA alsnog hoopt te achterhalen.

Vooral in de eerste dagen van het onderzoek stonden veel mannen wangslijm af. Maar dat aantal zakte daarna in. Volgens de politie hoeft een lage opkomst nog niet te betekenen dat het onderzoek is mislukt. “Natuurlijk geldt: hoe meer mannen DNA afstaan, hoe groter de kans op succes”, zegt een woordvoerder. “Maar het gaat er vooral om dat we alle familielijnen hebben afgedekt. Of dat zo is, weten we pas later.”

De meeste van de 21.500 opgeroepen mannen wonen nog steeds in de omgeving van de Brunssummerheide waar het lichaam van Nicky werd gevonden.

