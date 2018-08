DNA-match in zaak-Nicky Verstappen: 55-jarige verdachte is spoorloos

De man is aangemerkt als verdachte, maar de politie weet niet waar hij is. Alles is er nu op gericht de man te vinden en aan te houden. De politie gaat ervan uit dat de man nog in leven is. Hij zit mogelijk in Frankrijk.

In de jaren die volgden is de man twee keer gevraagd dna af te staan, dat heeft hij niet gedaan

Het DNA van de verdachte komt in het geheel overeen met DNA dat gevonden is op het lichaam van Nicky Verstappen. De man is echter niet gevonden dankzij het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. In dat onderzoek hebben twee verre verwanten van de man DNA gedoneerd, maar hij is gevonden dankzij een onderzoek naar zijn eigen vermissing. In dat onderzoek zijn persoonlijke spullen van de man ingezonden voor DNA-onderzoek.

De man is eerder in beeld geweest bij de politie, maar nooit als verdachte. Op de avond dat het lichaam van Nicky twintig jaar geleden werd gevonden is hij door de marechaussee aangehouden omdat hij langs de plaats delict liep. Toen zijn z'n gegevens opgeschreven. In de jaren die volgden is hem twee keer gevraagd DNA af te staan, dat heeft hij niet gedaan. In 2011 hoort de politie hem twee keer als getuige. Er is dan nog geen reden hem als verdachte aan te merken.

Jos Brech was actief bij de scouting in Heerlen en Nut en heeft enige jaren op een peuterspeelzaal gewerkt in Brunssum. Dat was na 1998. Hij is in 1985 in beeld geweest voor een zedenmisdrijf, maar de politie weet niet precies wat hij gedaan heeft omdat de systemen zijn opgeschoond. Wel weet de politie dat die zaak is geseponeerd.

De man heeft in februari voor het laatst contact gehad met zijn familie, hij zat toen in de Franse Vogezen. Daarna is hij verdwenen. Zijn familie gaf hem in april als vermist op. Volgens de politie wijst alles erop dat Jos Brech voorbereidingen heeft getroffen om lange tijd van de radar te verdwijnen.

Onderzoeksleider Ferdinand Schellinkhout benadrukt daarom hoe belangrijk het is dat het publiek meehelpt. "We hebben nu ogen nodig. Ogen die hem wellicht gezien hebben ergens in Europa. Anders komen we op korte termijn niet verder."

Brecht hield zich de laatste jaren bezig met bushcraft: overleven met datgene wat voorkomt in de natuur. De afgelopen twee maanden heeft de politie hem tevergeefs gezocht.

De politie roept nu de hulp in van het publiek om de man te vinden.

Twintig jaar zoeken 10 augustus 1998 - Nicky Verstappen (11) uit Heibloem verdwijnt rond zes uur ‘s ochtends uit zijn tent tijdens een kamp op de Brunssummerheide. Om acht uur slaat de leiding van het kamp alarm. De politie denkt eerst dat hij is weggelopen, maar gaat er later vanuit dat de jongen is ontvoerd. 11 augustus 1998 - Het lichaam van Nicky wordt, na een massale zoekactie, rond negen uur 's avonds gevonden op de Brunssumerheide. Vrijwilligers uit Heibloem, die deelnamen aan de zoekactie, zeggen dan dat de jongen naakt gevonden is en misbruikt zou zijn. Die nacht fietst Jos Brech langs de plaats delict. Hij wordt staande gehouden door de marechaussee die de plek bewaakt. Brech zegt naar huis te fietsen en dat 's nacht te doen vanwege de warmte. Zijn gegevens worden genoteerd. 14 augustus 1998 - Drie dagen nadat de jongen is gevonden wordt er sectie verricht op zijn lichaam. Dat gebeurt niet eerder, omdat er vanwege de vakantie geen patholoog-anatoom beschikbaar is. Door het late tijdstip van de sectie is niet meer te achterhalen hoe laat Nicky is overleden. Ook het feit dat het 35 graden was op de dag dat hij verdween, heeft niet geholpen bij het veiligstellen van sporen. Drie dagen later zegt de politie ervan uit te gaan dat hij slachtoffer is van een zedenmisdrijf. 3 november 1998 - Het onderzoek naar de dood van Nicky zit muurvast, het rechercheteam wordt opgeheven. Ondanks 36 tips en onderzoek naar negen auto’s van kampbegeleiders en bezoekers heeft de politie nog geen idee hoe de jongen uit het kamp is verdwenen. Er is geen enkel aanknopingspunt, aldus de politie. DNA-onderzoek levert dan nog niets op. 9 januari 2007 - In Landgraaf wordt een 36-jarige man aangehouden omdat hij het monument bij Nicky’s graf heeft beklad en er brieven op heeft achtergelaten. Hij blijkt ontoerekeningsvatbaar. 2008 - Tien jaar na de moord lukt het forensisch onderzoekers om met nieuwe technieken DNA te vinden op de kleding van Nicky. Er wordt geen match gevonden in de Nederlandse DNA. Ook het DNA van een van de honderd mannen in de omgeving die dat vrijwillig afstonden, levert niets op. 23 november 2010 - Nieuw DNA-onderzoek. Het lichaam van de in 2003 overleden kampoudste wordt opgegraven om zijn DNA te vergelijken met sporen op het lichaam van Nicky. Dat komt niet overeen. Ook wordt in dat jaar aan 107 mannen gevraagd om wangslijm af te staan voor DNA-onderzoek. 30 procent doet dat niet. Ook dit levert geen resultaat op. 2011 - Brecht wordt twee keer gehoord als getuige. De politie heeft geen reden hem te verdenken. 2012 - Een nieuwe wet maakt DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk. Aanleiding is de zaak-Marianne Vaatstra, ook een moordzaak die dan jaren lang onopgelost op de plank ligt. Alle Friese mannen die ten tijde van de moord in 1999 binnen vijf kilometer van het plaats delict wonen, worden opgeroepen. Uiteindelijk staat de dader zelf ook DNA af. De mogelijkheid om via het DNA van familieleden een dader te achterhalen, is sindsdien in zeker 33 zaken ingezet. Niet alleen coldcase-gevallen, het NFI constateert dat het onderzoek ‘steeds vaker een rol speelt in lopende zaken’. 23 mei 2017 - Het duurt nog tot 2017 voordat er een DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen wordt aangekondigd. Bij de aankondiging van het onderzoek doet officier van justitie Roger Bos een 'moreel beroep' op de dader, die zich wat hem betreft ook 'ernstige zorgen moet gaan maken' dat justitie hem op de huid zit. In het onderzoek draait het vooral om de Y-chromosoon. Dat gaat van opa op vader op zoon, enzovoorts en toont dus een familieband op de mannelijke lijn aan. Het onderzoek wordt gezien als laatste poging de onopgeloste dood van de Nicky op te lossen. februari 2018 - Er worden 21.500 mannen opgeroepen die woonachtig zijn, of in 1998 waren, in de buurt van de plaats waar Nicky is gevonden. De meeste mannen wonen in Landgraaf. Het grootste DNA-verwantschapsonderzoek tot nu toe. Brech is een van de 500 mannen van wie de politie sowieso het DNA wil bemachtigen. Als hij niet kom opdagen, gaat de politie tot twee keer toe naar zijn huis. Volgens zijn familie komt hij in maart terug uit het buitenland en wil hij graag DNA afstaan. Dat gebeurt niet. In april wordt Brech als vermist opgegeven. 19 maart 2018 - De opkomst in het grootse DNA-onderzoek van Nederland valt tegen. Een derde van de opgeroepen mannen is niet komen opdagen, 22 augustus 2018 - Na twintig jaar lang meerdere sporen te hebben gevolgd, die soms tot verdachten leiden maar ook heel vaak niet, heeft de politie een doorbraak. 'Today is the day', twittert Peter R. de Vries op de vroege ochtend. Hij is al jaren nauw betrokken bij de familie van Nicky. Eindelijk een doorbraak in het onderzoek, na twintig jaar teleurstellingen. Maar dit is pas het begin, benadrukt hij. Het allerlaatste ultieme puzzelstukje mist en moet nog worden aangelegd: wat is er gebeurd met Nicky Verstappen?

