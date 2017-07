Djokovic zoekt met nieuw team naar zijn oude vorm

Alles in het leven heeft een reden, dus ook de dip in de carrière van Novak Djokovic. Na het bereiken van de derde ronde op Wimbledon ging de Serviër gisteren uitgebreid in op de mindere periode die hij momenteel als tennisser doormaakt. En hij zei er alle vertrouwen in te hebben dat er weer goede tijden komen. "Mijn liefde en passie voor de sport zijn nog onverminderd groot."

Een jaar geleden arriveerde Djokovic in Londen na het winnen van vier grandslams op rij en als nummer een van de wereld. Dit jaar kwam hij naar Wimbledon na vier teleurstellende grandslams op rij en als nummer vier van de wereld. Als reden voor de terugval gaf hij aan dat hij lange tijd signalen van zijn lichaam had genegeerd. "Ik was als een machine die maar doorging."

"Jarenlang zat ik in een flow waarin alles goed ging", zei Djokovic na zijn vlotte zege in de tweede ronde op de Tsjech Adam Pavlasek (6-2, 6-2, 6-1). "Alles ging perfect, ik was nummer een en won grandslams. Dat was voor mij de standaard. Als je wint is je ego en je vertrouwen groot. Waarom zou je iets veranderen? Ik was en ben nog steeds trots op wat ik heb bereikt, maar ik had toen beter naar mijn lichaam moeten luisteren."

Roes van succes

In de roes van succes denderde Djokovic maar door. Zijn triomf van vorig jaar op Roland Garros, het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet had gewonnen, had vreemd genoeg geen bevrijdende maar juist een verlammende werking op hem. Mentaal en fysiek kreeg de Serviër de rekening gepresteerd van een te intensief sportief leven. "Daar heb ik de tol voor moeten betalen. De klap kwam laat, maar hij kwam wel twee, drie keer zo hard aan."

Inmiddels is Djokovic (30) een traject ingeslagen dat hem weer terug op het winnende pad moet brengen. Hij ontsloeg zijn technische staf en huurde vlak voor Roland Garros Andre Agassi in. Op Wimbledon wordt hij tevens bijgestaan door Mario Ancic, zijn Kroatische vriend die in 2002 Roger Federer in de eerste ronde op Wimbledon versloeg en drie jaar later de halve finales in Londen haalde.

"Ik geniet van het proces dat nu een paar maanden gaande is", zei Djokovic die morgen in de derde ronde stuit op de Let Ernests Gulbis. "Al zijn de resultaten nog niet als in de laatste zeven, acht jaar. Op weg naar nieuwe hoogtepunten moet je een paar stappen terugdoen. Ik onderken de situatie waarin ik zit en ik accepteer en begrijp het ook. Je kunt niet constant succesvol zijn en op het allerhoogste niveau presteren."

Djokovic ging ook in op de uitlatingen van John McEnroe die voor de camera's van de BBC had gezegd dat de situatie van Djokovic te vergelijken was met die van Tiger Woods, de door privé-problemen ver weggezakte golfer. "Ach, John staat erom bekend dat hij in zijn commentaren niet altijd even politiek correct is. Hij mag zeggen wat hij wil, ik neem het niet te zwaar op."