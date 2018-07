Djokovic weer terug met vierde Wimbledontitel

De 31-jarige Djokovic is weer terug aan de mondiale tennistop nadat een blessure aan een elleboog hem ver terug wierp. In de vorige editie van Wimbledon dwong het kwetsuur hem tot opgave in de kwartfinale. De Serviër lastte een pauze in, waarin hij ook een kleine operatie aan dit gewricht liet uitvoeren.

Lees verder na de advertentie

Bij de Australian Open in januari maakte Djokovic zijn rentree en bereikte direct de vierde ronde. Op Roland Garros was de kwartfinale het eindstation maar de echte bekroning op zijn comeback vierde de Serviër op het grandslamtoernooi op gras. Na zeges op onder anderen Kyle Edmund, Kei Nishikori, Rafael Nadal en Anderson mag Djokovic de gouden beker van Wimbledon in de lucht houden.

Djokovic kende een uitstekende start door direct de servicegame van Anderson te winnen. Ook de vijfde game snoepte de Serviër af van Anderson, om vervolgens op 5-2 de eerste setpoint te verzilveren.

Novak Djokovic net na de winnende slag. © EPA

Hetzelfde scenario wikkelde zich af in de tweede set. Djokovic brak de openingsgame van Anderson en pakte eveneens de vijfde game van de Zuid-Afrikaan af. Zonder al te veel moeite ging 'Djoko' zich opmaken voor de derde set.

Anderson maakte veel fouten en was duidelijk vermoeid van de halve finale tegen de Amerikaan John Isner. Liefst 6 uur en 36 minuten duurde het voordat de 32-jarige Zuid-Afrikaan de matchpoint voor 26-24 in de beslissende set binnen sloeg. Djokovic kende ook een lange vijfsetter in zijn halve finale tegen Rafael Nadal. Door de lange wedstrijden moest Djokovic zaterdag nog in actie komen.

Toch was van vermoeidheid bij de ervaren Djokovic niets te merken. Anderson, de eerste Zuid-Afrikaan in de finale van Wimbledon, kwam in de derde set ook in de wedstrijd. De US Open-finalist van vorig jaar kreeg zelfs vijf setpoints. Djokovic sloeg die telkens weg en in de tiebreak was Anderson mentaal geknakt. Het tweede matchpoint was voldoende voor Djokovic om na 2011, 2014 en 2015 weer te zegevieren op Wimbledon, zijn dertiende grandslamtitel.