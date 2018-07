Djokovic na drie jaar weer in finale Wimbledon

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Kevin Anderson. De Zuid-Afrikaan zette vrijdag in zijn halve finale de Amerikaan John Isner in een marathonpartij, die langer dan 6,5 uur duurde, aan de kant. Omdat die wedstrijd zo lang duurde, moesten Djokovic en Nadal lang wachten voordat ze de baan op konden.

De 31-jarige Djokovic won laat op de avond de belangrijke derde set in een tiebreak, waarna de wedstrijd werd stilgelegd. Bij de hervatting begon de 32-jarige Nadal zaterdag sterk. De Spanjaard plaatste direct een break, maar verloor even later ook zijn eigen servicebeurt: 3-3. Een tweede break (bij 4-3) kwam Djokovic niet meer te boven.

Djokovic leek tegen het einde van de partij, die totaal ruim 5 uur in beslag nam, net wat minder moe dan Nadal. © AFP

In de hoogstaande vijfde set verloor geen van beide topspelers zijn service, al waren er wel diverse breakpoints. Bij een achterstand van 8-7 overleefde Nadal zelfs een wedstrijdpunt, maar even later capituleerde hij alsnog. Djokovic leek tegen het einde van de partij, die totaal ruim 5 uur in beslag nam, net wat minder moe.

Djokovic won Wimbledon in 2011, 2014 en 2015. Nadal was bij het Engelse grandslamtoernooi de beste in 2008 en 2010. Het was de 52e ontmoeting tussen de twee spelers.

Wegens een elleboogblessure stond Djokovic vorig jaar lange tijd aan de kant. Op de wereldranglijst is de Serviër teruggezakt naar de 21e plaats. De 32-jarige Anderson, die voor het eerst de finale van Wimbledon speelt, is de mondiale nummer acht.