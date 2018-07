Djokovic herpakt zich in een zinderende partij en bereikt de finale op Wimbledon

Onder het dak van het Centre Court van Wimbledon werd er een nieuw boeiend hoofdstuk toegevoegd aan de rivaliteit tussen Djokovic en Nadal, die teruggaat tot 2006 en gisteren en vandaag aflevering 52 beleefde (en opmerkelijke genoeg pas de derde vijfsetter). Beide spelers maakten er zoals altijd een intens gevecht van en haalden opnieuw het beste in elkaar naar boven. Uiteindelijk was het Djokovic die na vijf uur en vijftien minuten de meeslepende partij naar zich toetrok: 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 en 10-8.

Djokovic en Nadal waren vrijdag aan hun derde onderlinge wedstrijd op Wimbledon begonnen. Na urenlang te hebben gewacht op het einde van de eerste halve eindstrijd tussen Kevin Anderson en John Isner (6 uur en 36 minuten!), stapten zij pas in de avonduren de baan op. Het dak was dicht en omdat de condities vandaag gelijk moesten zijn aan die van vrijdag, bleef het schuifdak boven het Centre Court opnieuw gesloten.

Het vervolg van de partij begon vandaag net zo boeiend als het eerste deel op vrijdagavond was geëindigd. De eerste game duurde zestien minuten en beide spelers boden de 15.000 toeschouwers tennis van het hoogste niveau. Ze gaven elkaar niets toe in de lange rally’s, waarin ze allebei de meest betoverende punten maakten. Het verschil was miniem, zoals Djokovic later ook zei. “Ik hoopte natuurlijk dat ik zou winnen, maar het had net zo goed de andere kant op kunnen vallen.”

Djokovic had na zijn overwinning, zijn 27ste op Nadal, moeite om zijn gevoelens in woorden om te zetten. Zijn gedachten gingen terug naar de achter hem liggende moeilijke periode uit zijn carrière, gemarkeerd door privé-sores, motivatieproblemen en een elleboog-operatie. Met een vrije val op de wereldranglijst tot gevolg, van 1 naar 22, zijn laagste klassering sinds 2006. “Na alles wat ik heb meegemaakt, is dit een ongelofelijke prestatie”, stamelde Djokovic.

Negatieve gedachten

Na zijn vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros vorige maand tegen Mario Cecchinato dacht Djokovic er serieus aan om het hele grasseizoen over te slaan. Na zijn zege in Parijs in 2016 en de finale in hetzelfde jaar in New York was het hem weer niet gelukt om op een grandslamtoernooi zijn beste tennis te laten zien. Wat heb ik in deze vorm te zoeken op Wimbledon, moet hij zich hebben afgevraagd.

Hij wist die negatieve gedachten uit zijn hoofd te zetten en accepteerde een wild card voor Queens, het grastoernooi in Londen. Tot zijn eigen verbazing voelde hij het vuur weer in zich oplaaien, keerde zijn vorm langzaam maar zeker terug en reikte hij tot de finale, waarin hij verloor van Marin Cilic. Het was de eerste eindstrijd voor de oud-nummer één van de wereld in ruim een jaar.

Djokovic leek tegen het einde van de partij, die totaal ruim 5 uur in beslag nam, net wat minder moe dan Nadal. Voor het eerst in de laatste zeven grandslamtoernooien won Djokovic weer van een speler uit de toptien. © AFP

Een serieuze opsteker in de aanloop naar Wimbledon, waar Djokovic de laatste twee jaar tegen sportieve en fysieke tegenslagen aanliep. In 2016 verloor hij als titelverdediger in de derde ronde van Sam Querrey en in 2017 moest hij zijn partij uit de kwartfinales tegen Tomas Berdych opgeven. Hij ondervond te veel last van zijn rechterelleboog, die hem al langer hinderde en waaraan hij zich begin dit jaar liet opereren.