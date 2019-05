Dit zijn de vijf pijlers die Dumoulin aan Giro-winst gaan helpen

Aan de andere kant kan een goed eetpatroon zeker positief werken. Van der Stelt: “Ik ben er 100 procent van overtuigd dat als je weet dat je goed geladen bent, je daar mentaal ook een voordeel bij gaat hebben. Zo van: goh, wat ben ik goed in vorm.” Tot slot, wat is de kooktopper van Dumoulin? Van der Stelt: “Tom houdt heel erg van Italië, dus ook van crostata .”

Het is verleidelijk om voedsel ook voor een goede mentale gesteldheid te gebruiken, aldus Van der Stelt. “Je kan je vrolijk gaan eten. Dan zeggen wij: ‘Is er niet iets anders waardoor je vrolijk kan worden?’ Wat langer bellen met je vriendin bijvoorbeeld. Want als jij pizza eet, zit de rest van het peloton wel aan de pasta.”

Het menu is voor de hele Giro ­begin maart al vastgesteld. Bij zes belangrijke etappes is het voedingsplan nog meer in detail uitgewerkt. Wie staat waar langs de weg met welke reep. Niet omdat dat heel veel voordeel biedt, meer om zeker te weten dat het niet fout gaat.

Om de Giro te winnen, moet ­Dumoulin tussen de 69 en 70 kilo zijn. Het perfecte gewicht vaststellen, is in de Giro moeilijker dan een Tour de France, aldus voedingsexpert van de ploeg Titia Van der Stelt. Er moet altijd een zekere marge zitten in het vetpercentage, om zo ook koude(re) weersomstandigheden in Italië aan te kunnen.

Op Tenerife is gesleuteld aan de trainingsvormen. Sunweb-performance manager Jorn Knops: “Wij zijn heel lang bezig geweest met ­finetunen. Tom zit tegen perfectie aan. Alleen, als je een procent winst wil halen bij het klimwerk, betekent dat een procent verlies op de tijdrit.” De aanpak voor dit jaar is het geheim van de smid, aldus Knops.

Enige relativering moest wel worden bijgebracht, aldus ploegleider Marc Reef: “Hij heeft altijd moeite om op gang te komen in een jaar. Als je kijkt welke uitslagen hij rijdt, dan heeft hij dat nog nooit gedaan zo vroeg in het seizoen. Hij mag rond de wedstrijden wel teleurgesteld zijn, uiteindelijk moet hij, als de emoties weer gedaald zijn, ook vertrouwen halen uit zijn uitslagen.”

Fysiek is hij net zo goed als voorgaande jaren, is het verhaal dat naar buiten komt. Zelf zegt hij dat hij juist minder is. Dumoulin gaf duidelijk aan dat hij zichzelf nog niet ­terugvond op het niveau van zijn concurrenten, en dan met name ­Primoz Roglic, de klassementsrenner van Jumbo-Visma. Die won de Tirreno met overmacht en was zowel bergop als in de tijdrit beter dan ­Dumoulin. Er werden gemiddelde snelheden gehaald die de laatste tien jaar niet zijn voorgekomen.

De voorbereiding voor de Giro verliep voor Dumoulin net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor. Via de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (zesde) en de Italiaanse combinatie Tirreno-Adriatico (vierde) en Milaan – Sanremo (elfde) kwam hij bij de hoogtestage op Tenerife. Daar bereidde hij zich drie weken lang op de vulkaan El Teide voor op de ­komende weken in de bergen.

Ploegleider Reef: “Elke honderd, tweehonderd gram die je nu extra mee moet dragen, dat is honderd of tweehonderd gram te veel. Zeker als de anderen wel op een lichte fiets zitten. En als je zelf zo je best doet om op gewicht te komen, dan moet dat met de fietsen ook zo zijn.”

Alle tactiek ten spijt, met een kapot wiel kan de Giro voor Dumoulin ­zomaar over zijn. Dat maakte hij al mee in de Tour van vorig jaar, toen hij vlak voor de Mûr de Bretagne langs de kant kwam te staan. Aan pech kan de nieuwe fietsleverancier Cervélo niets aan doen. Aan het ­gewicht van de fiets wel.

Rust en herstel

Elke dag krijgt Dumoulin wel een verzoek voor een interview of een fotoshoot. Hij gaat op bijna geen ­enkele vraag in. De pers was voor de Giro één dag welkom op Tenerife. In Italië volgde donderdag nog een moment. Het is een bewuste keuze, om Dumoulin zo relaxed mogelijk aan de start te laten komen. Op Tenerife zelf volgde zo weinig mogelijk afleiding. Het was eten, fietsen en slapen, dagen achter elkaar.

Hoe dichter op een grote ronde, hoe kritischer Dumoulin wordt, merkt ook voedingsdeskundige Van der Stelt. “Dan gaat hij vragen stellen waar wij ook niet meteen antwoorden op hebben.” Ze noemt als voorbeeld de inname van een stof die in bakpoeder zit. Daardoor kan de pH-waarde in het bloed worden verlaagd. Dit houdt in dat op korte ­afstanden een renner dieper kan gaan voordat hij verzuurt. Een voordeel, maar na een kwartier juist niet meer. Voedingsdeskundige Van der Stelt: “Tom vraagt dan wel of het goed is dat in te nemen vlak voor een klim. Maar uit alles blijkt dat inname tijdens de race niet helpt. Voor een proloog kan dat bijvoorbeeld wel.”

Tom Dumoulin, bij de ploegenpresentatie in Bologna, donderdagavond. © EPA

Tijdens de Giro zelf wordt zo weinig mogelijk energie verspild. Net zoals de Tour wordt ook de Giro in bed beslist. Matrassen, dekens en kussens gaan vanuit Nederland mee. Het team heeft eigen airco’s mee om het op de kamers een constante temperatuur te houden.

De indeling van de kamers wordt bepaald aan de hand van slaappatronen. In grote rondes boekt de ploeg ook extra kamers in hotels, waardoor indien mogelijk ook renners in een privékamer kunnen liggen. Ploegleider Reef: “Het kan zijn dat Dumoulin sommige avonden alleen slaapt. Daar zijn we nog niet helemaal uit.”