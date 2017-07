Dit zijn de plus- en minpunten van Oranje

Pluspunten

De bondscoach

Sarina Wiegman (47) was assistent onder de vorige bondscoaches Roger Reijners en Arjan van der Laan. Vanaf de bank zag zij Nederland vaak met de handrem erop spelen: behoudend, zonder lef en durf.

Wiegman is écht betrokken bij de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland.

Onder haar bewind, ze volgde in januari de ontslagen Van der Laan op, probeert Oranje altijd naar voren te voetballen. Op het EK speelde Nederland tegen Noorwegen zoals Wiegman het graag wil zien. Met strijd, creativiteit, passie en aanvalsdrift werd de tweevoudig Europees kampioen overdonderd. Wiegman durft keuzes te maken. Ze heeft op het middenveld een vaste plaats gegeven aan de jonge Jackie Groenen en tegen België passeerde ze aanvoerder Mandy van den Berg, jaren het boegbeeld van Oranje. Wiegman vond dat ze in de defensie andere krachten nodig had en zette Van den Berg op de bank. En in tegenstelling tot haar voorgangers is Wiegman, 104-voudig international, écht betrokken bij de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland.

Lieke Martens in duel met de Belgische Heleen Jaques tijdens de wedstrijd van gisteren. © EPA

De linksbuiten

Lieke Martens is onbetwist de beste speler van de Nederlandse ploeg. De 24-jarige Limburgse linksbuiten kan alles met de bal. Met haar dribbels en soms onnavolgbare passeerbewegingen is ze een ware plaag voor haar tegenstanders.

De opluchting was groot dat Martens op tijd fit was voor de wedstrijd tegen België en met haar doelpunt (‘Niet het mooiste, wel het belangrijkste’) schoot ze Oranje naar de kwartfinale. Na het EK begint Martens, die in 2015 in Canada het eerste WK-doelpunt ooit voor Nederland maakte, aan een nieuw avontuur. Na vier jaar in Zweden te hebben gespeeld, wordt ze de eerste Nederlandse speler bij FC Barcelona.

Met haar spel, gebaseerd op intuïtie, past ze precies bij die club, die haar naar verluidt 200.000 euro per jaar gaat betalen. Voor haar clubgenoot Lionel Messi een fooi na een uitlooptraining op maandag, maar voor Martens een terechte beloning voor haar artistieke kunsten op de linkerflank.