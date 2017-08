Dit zijn de opvallendste uitspraken uit de speech van Trump in Phoenix

In theorie kan Trump inderdaad de overheid stilleggen. Het Amerikaanse Congres moet uiterlijk 30 september een deal sluiten over de financiering van de overheidsuitgaven en die deal moet ondertekend worden door Trump. Ligt er dan geen ondertekend akkoord, dan moet de federale overheid in Amerika alle niet-essentiële overheidstaken stopzetten: een ‘shutdown’. Nationale parken sluiten dan bijvoorbeeld direct hun deuren, zoals in 2013 gebeurde toen de Republikeinen Obamacare wilden dwarsbomen.

De president verzekerde zijn publiek dat koste wat kost een muur gebouwd zal worden langs de grens met Mexico, om illegale immigranten tegen te houden. “Al moeten we onze overheid stilleggen, we gaan die muur bouwen."

Reactie Charlottesville

Trump kreeg veel kritiek op zijn reactie op de aanslag in Charlottesville, waar een dode viel toen tijdens een demonstratie van extreem rechts een auto op hoge snelheid inreed op tegendemonstranten. Tijdens zijn toespraak in Phoenix hield Trump het publiek voor wat hij eigenlijk had gezegd, maar liet gemakshalve een belangrijk deel achterwege.

De president haalde een briefje uit zijn zak en las voor. “Dit is wat ik zei: (…) ‘We veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen deze flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld.’ Dat zei ik.” Maar Trump liet een belangrijk deel van zijn uitspraak weg. In de chaotische persconferentie na de aanslag veroordeelde Trump wel de haat, het fanatisme en het geweld, maar liet hij daar direct op volgen dat dit ‘van vele kanten’ kwam. Juist dat was waar veel mensen zich boos over maakten. De president had het kwaad bij de naam moeten noemen, twitterde de Republikeinse senator Cory Gardner. “Dit waren witte suprematisten en het was binnenlands terrorisme.”