Dit zijn de mensen die de wetenschap in 2018 kleurden

Robert-Jan Smits is een deel van de ruime Nederlandse inbreng in ­Nature’s ranglijst van dit jaar. Het vakblad maakte een top-10 van mensen die de wetenschap dit jaar kleur hebben gegeven. Smits is geen wetenschapper, maar topambtenaar bij de Europese Commissie.

Hij zorgde voor een schok in de wetenschappelijke ­wereld met ‘Plan S’, waarin grote Europese onderzoeksfinanciers vastlegden dat zij vanaf 2020 alleen nog onderzoek financieren waarvan de resultaten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat wordt open access ­genoemd, en het is de bijl aan de wortel van dure wetenschappelijke tijdschriften – waaronder Nature zelf – en de navenante winstmarges van wetenschappelijke uitgevers.

Wegwerpplastics

Ook de Franse klimatologe Valérie Masson-Delmotte staat niet in de lijst vanwege een wetenschappelijke ontdekking, maar vanwege haar ­leidende rol in het jongste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. Dat rapport, dat uitkwam vlak voor de recente klimaattop in Katowice, liet zien hoe veel ellende de mens kan voorkomen door de ­gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad, en welke drastische maatregelen daarvoor nodig zijn.

Yuan Coa's ontdekking bracht een nieuwe tak van sport op gang onder fysici en ma­te­ri­aal­we­ten­schap­pers

Bee Yin Yeo staat in de lijst, niet ­omdat de scheikundige een bijzondere verbinding synthetiseerde, maar omdat ze op 35-jarige leeftijd minister van wetenschap, technologie, energie, milieu & klimaat werd in haar geboorteland Maleisië en sindsdien voorgaat in de strijd tegen wegwerpplastics.

Een bijzondere verbinding kwam dit jaar ook uit de handen van de Chinese fysicus Yuan Cao. Als jongste bediende in een Amerikaans lab ontdekte de 22-jarige Yuan Cao een bijzondere eigenschap van grafeen, een rooster van koolstof dat één atoomlaag dun is. Yuan Cao zag dat als je twee van die lagen op elkaar legt en iets draait ten opzichte van elkaar, ze supergeleidend worden: ze laten stroom door zonder enige weerstand of verlies. Maar draai je ze iets verder, dan worden ze ineens isolatoren en laten ze helemaal geen stroom door. Die ontdekking bracht een nieuwe tak van sport op gang onder fysici en materiaalwetenschappers. China hoopt Yuan Cao ooit te verleiden terug te keren en verder te werken in zijn geboorteland.