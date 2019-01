Dit zijn de meest gezochte banen van Nederland

Afgestudeerd als docent Nederlands, monteur werktuigbouwkunde of al jaren vrachtwagenchauffeur? Dan liggen de banen voor het oprapen, zo blijkt uit een analyse van uitzendbureau Randstad. Werkgevers waren afgelopen jaar het vaakst op zoek naar accountmanagers. Maar liefst 15.770 vacatures deden ze daarvoor de deur uit.

Praktisch

De top drie wordt verder gedomineerd door praktisch personeel. Op twee staan namelijk de logistiek medewerkers. Deze laders en lossers konden het afgelopen jaar op ruim 13.000 banen solliciteren. Plek drie wordt ingevuld door bedieningspersoneel in de horeca. Serveerders zagen in 2018 ruim 11.400 banen voorbij komen.

Aan de hand van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitkeringsinstantie UWV, de Raad van Organisatie en Adviesbureaus, vacatures en eigen onderzoeksdata stelde Randstad de lijst samen van zeer gewild personeel. Wat opvalt: vooral de vraag naar personeel met een beroepsopleiding is groot. Monteurs werktuigbouwkunde bijvoorbeeld. Of vrachtwagenchauffeurs. Aan beiden is een groot tekort. Zo groot zelfs dat de analisten het aantal vacatures voor monteur werktuigbouwkunde met 111 procent zagen stijgen. Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs stegen met bijna 70 procent.

Schaarste in de bouw

Hetzelfde ziet Randstad ook in de bouw. Loodgieters, tegelaars, plaatwerkers. Allemaal beroepen waar nog nauwelijks studenten voor worden opgeleid. Ook beroepen waar instanties als het Economisch Instituut voor de Bouw over waarschuwen dat er een tekort aan personeel voor ontstaat. Focus daarom ook niet alleen op de technologische ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, stelt Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstad. Ze doelt daarmee op alle nieuwe beroepen die er door de robotisering en digitalisering ontstaan. “Maar heb ook oog voor de aansluiting tussen vraag en aanbod van werk. We leiden minder mensen op voor bijvoorbeeld het vak van loodgieter of plaatwerker, terwijl de vraag groot is”, zegt ze in het persbericht van Randstad.

Ten Hoonte noemt naast de bouw ook de sectoren zorg en onderwijs zorgenkindjes. Want ook daar zien de data-analisten veel schaarste. Zo is er een tekort aan verplegend personeel. Afgelopen jaar kwamen er bijna 8000 vacatures voorbij voor verzorgend personeel. En in het onderwijs is de roep om docenten Nederlands enorm. Scholen waren in 2018 zo’n 4500 keer op zoek naar een docent Nederlands. Maar ook docenten Engels en Wiskunde zijn populair.