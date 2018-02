Dit weekend al drie keer goud?

'Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben', werd vanmiddag gezongen in een valse versie van John Lennons ‘Imagine’, kort nadat de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang waren geopend. Dromen doen de atleten, met voor Nederland dit weekeinde direct grote kans op goud. Dromen doet waarschijnlijk ook IOC-voorzitter Thomas Bach, alleen dan over Spelen die zonder ophef zullen verlopen.

In het eerste schaatsweekeinde staan meteen al de Nederlandse vaandeldragers op het ijs: Ireen Wüst en Sven Kramer. Vandaag Wüst op de 3 kilometer, morgen Kramer op de 5 kilometer. En vergeet ook Sjinkie Knegt niet, die de 1500 meter shorttrack schaatst.

Plakken tellen

Hoeveel goud gaat dat opleveren? Het is de vraag die Nederland zich de komende twee weken gaat stellen. Terecht. Maar ook een vraag is wat een medaille gaat betekenen. Want hoeveel rillingen zal IOC-voorzitter Thomas Bach hebben gehad op de eretribune bij de opening gisteren, toen hij in de kou zag hoe Russische atleten onder olympische vlag het stadion in kwamen en wist dat eerder op de dag nog werd besloten of datzelfde team nog met meerdere atleten kon worden uitgebreid? Waarschijnlijk toch een aantal.

De Spelen van Bach zijn gebrandmerkt voor ze zijn begonnen. Nooit eerder werd een land uitgesloten van de Spelen. Het besluit van Bach individuele Russen wel een kans te geven, zorgde bovendien voor onrust, ophef en een zaak die pas gisterochtend (voorlopig) werd afgesloten.

De onrust is niet weg. Die bleef en zal blijven, ook tijdens de Spelen. Van die ene demonstrant op de perstribune bij de opening die een bord omhoog hield met ‘No Russia, no games’, tot de zichtbare aanwezigheid van de in het zwart en wit geklede Russen die op die manier de hele tijd herinneren aan het schandaal dat de Spelen heeft getroffen. De toespraak van Bach gisteren, waarin hij - al bijna traditie - pleitte voor een schone sport, verzachtte dat niet.

Nederlands goud kan het Russische echec (mede door de afwezigheid van diezelfde Russen) voor even doen vergeten, al was het alleen in eigen land. Vraag het een sporter, die wil zich liever niet met de politieke aspecten van de Olympische Spelen bezighouden. Die wil winnen. Te beginnen morgen.