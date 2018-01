Dit was de gekste 3 kilometer die Ireen Wüst ooit reed

Ireen Wüst had op sociale media nog een oproep gedaan, zaterdagmiddag. Wie zin had moest na de allerlaatste rit op het Nederlands sprinttoernooi bij de mannen nog even blijven zitten in Thialf. Want dan kon het publiek Wüst nog in actie zien, voor zo ongeveer de raarste drie kilometer uit haar carrière.

Wat was het geval? Wüst wilde nog één drie kilometer rijden, voor ze voor de vierde keer gaat proberen goud te halen op de Olympische Spelen. Die kon ze in Erfurt doen, vorige week bij de wereldbeker, maar daar besloot ze de rit te laten schieten. Het kwam voor haar planning beter uit als ze die twee weken voor haar olympische race zou rijden.

Wüst had zich te laat ingeschreven voor het NK allround dit weekend

Alleen, er was een probleem. Wüst had zich te laat ingeschreven voor het NK allround dit weekend, de enige plek waar ze nog een drie kilometer in wedstrijdverband kon rijden. Ze moest op 2 januari al een keuze maken en koos toen voor NK sprint. Op het allroundtoernooi kon ze niet meer worden ingezet: de reserves waren al opgeroepen.

Dat Wüst alsnog kon rijden in Thialf, was het gevolg van veel bellen, zegt coach Rutger Thijssen. "Hoe regel je dit? Dan pak je de telefoon, vraag je of ze een drie kilometer kan rijden." Een, twee, drie regelen lukt niet. "Iedereen moet er zijn. Jury, starter, er werd zelfs nog gedweild."

En die tegenstander? Er was sprake van een junior. Iemand die rond de vier minuten kan rijden. Maar de goede junioren zaten allemaal in het buitenland, en een jongen 'rijdt toch anders', aldus Thijssen. "En een vrouw die die tijd kan rijden en niet reed op het NK allround, kan ik niet bedenken."

Uiteindelijk reed Wüst alleen. Na één vijfhonderd meter (die 'gewoon slecht' was) had ze zich uit het sprinttoernooi teruggetrokken. Niet heel chique, zoals ze zelf zei. Sanneke de Neeling moest in haar eentje de duizend meter rijden. Maar Wüst, die op 10 februari als titelverdediger op de allereerste schaatsafstand op de Spelen start, koos voor zichzelf.

Haar drie kilometer werd de vreemdste rit van dit gedevalueerde NK, op het vrijwel lege middenterrein van Thialf. Terwijl Thomas Krol zijn gouden afstandsmedaille kreeg voor zijn winst op de duizend meter, trok Wüst haar schaatsen weer aan. Een paar honderd toeschouwers waren gebleven. Veel minder dan de duizenden die er de dag daarvoor wel zaten. Om 18.07 uur ging ze de baan op, voor een 'stukje ijs', zoals haar coach Rutger Thijssen het noemde. Ze reed met 4.05,83 prompt harder dan de winnares van de drie kilometer op het echte toernooi, Annouk van der Weijden.

Je moet weten: een trainingsrit rijd ik ook nooit alleen Ireen Wüst

Voor Wüst was het zeker 'niet net echt', zei ze. In een leeg Thialf, waar ze bovendien in het donker moest inrijden, was het de gekste van de bijna honderd drie kilometers uit haar carrière. "Je moet weten: een trainingsrit rijd ik ook nooit alleen."

Olympiër Van der Weijden reed dit weekend wel naar de eerste allroundtitel uit haar carrière (en meteen naar plaatsing voor het wereldkampioenschap allround in Amsterdam in maart). Zij versloeg in een direct duel Linda de Vries.

Ook in het allroundtoernooi zat Tessa Oudman. De jonge schaatsster, die met haar 4.59,81 op de drie kilometer vijftien seconden langzamer was dan haar persoonlijk record. De langzaamste ronde van Wüst was ruim sneller dan de snelste van Oudman. Hoe raar was het geweest als Wüst op haar plek was gestart? Het maakte uiteindelijk niet uit.

Wüst is in vorm, zegt ze. Dinsdag vliegt de succesvolste Nederlandse olympiër naar Pyeongchang. "Het is nu uitrusten en toeslaan."