Natuurlijk had Robben, die zes eindtoernooien speelde, het liefst op het WK in Rusland afscheid genomen, volgende zomer. Maar afgelopen zaterdag, na de ruime zege van Zweden op Luxemburg (8-0) en de bescheiden overwinning van Oranje bij Wit-Rusland (3-1), spatte die droom uiteen. Het is over, concludeerde Robben in Minsk, waar Oranje ook de laatste illusie werd ontnomen.

En dus, hield Robben zichzelf voor, wilde hij nog één keer alles geven in het oranje shirt. Voor het publiek, voor zijn familie op de tribune en misschien toch ook voor zijn collega’s op het veld. Om nog één keer te laten zien: dit was Arjen Robben uit Bedum.

Het lukte (kijk hier naar de samenvatting van de wedstrijd). Robben, die in april 2003 debuteerde voor het Nederlands elftal, presenteerde zich tegen Zweden zoals we van hem gewend zijn. Vanaf rechts naar binnen dribbelend, voortdurend loerend op dat ene gaatje en excellerend als het doel eenmaal in zicht komt. Sierlijk oogt het soms. Vernuftig ook, zoals hij na een half uur de bal diagonaal in het doel jast en daarmee zijn 37ste interlanddoelpunt maakt. Het zijn de laatste oprispingen van één van de beste voetballers van zijn generatie. Zijn individualisme is hem tegen Zweden even vergeven.

De avond had veel met hem gedaan, vertelde Robben na afloop, terwijl zijn zoon met een bal in de hand naast hem stond. “Omdat je weet dat alles de laatste keer is”, zei Robben voor het oog van diverse camera’s. “Ik had het heel moeilijk bij het Wilhelmus. Veertien jaar is niet niks. Het is een mooie reis geweest. Die eindigt dan vanavond.”

De Groninger zal het niet openlijk zeggen, maar wat moet hij zich gestoord hebben aan het arbeidsethos van de generatie achter hem.