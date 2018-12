Dit waren in 2018 onze bestgelezen artikelen

Ook dit jaar zien we dat u niet naar trouw.nl komt voor de waan van de dag. In de top tien staan achtergronden, analyses, columns en recensies. Heeft u zin in nog meer terugblikken? Lees meer in ons dossier.

10. ‘Nergens voel ik me zo onwelkom als in een moskee’ © Hollandse Hoogte/Polaris Images Voor imam Seyran Ateş zijn vrouw en man gelijk, ook in de moskee. Daar zijn veel moslims mordicus tegen. Dus moet Ateş zwaar beveiligd worden. “Als je lang genoeg met een vrome gelovige praat, kom je vroeg of laat altijd bij het denken uit dat de feitelijke functies van de vrouw beperkt zijn tot moederschap en seksueel genot. Verder is ze inferieur, onbetrouwbaar, zwak en ongeschikt voor iedere vorm van leiderschap.”

9. Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers? © ANP Nederlandse boeren keren de traditionele belangenorganisaties de rug toe en zien in Yvon Jaspers het nieuwe boegbeeld. Maar is ze dat wel, met een contract van een multinational in veevoer?

8. Juf heeft een heel klein geheimpje © Jörgen Caris Naomi Smits, onze onderwijscolumnist, had een verrassing voor de kinderen in groep 3. ‘Janneke steekt haar vinger op en voordat ik haar een beurt kan geven, jubelt ze: “Wij weten het juf!” Ik kijk het tweetal verbaasd aan. “Wij denken dat je een baby in de buik hebt!”’

7. Hoe begin je weer als het maanden stil was in bed? Oppeppers voor een ingedut seksleven © Arjen Born Dat het allemaal minder passievol wordt als je jaren bij elkaar bent, is niet zo verrassend. Maar wat als seks helemaal verdwijnt? Journalist Dana Ploeger ziet het opvallend vaak in haar omgeving en zoekt naar het waarom en oplossingen.

6. Burger moet van het vlees af © Colourbox Nederlanders zullen hun eetgewoonten drastisch moeten aanpassen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan. De regering moet daar maatregelen voor nemen.

5. 31 miljoen meetpunten geven een akelig precies beeld van een dalende bodem © bodemdalingskaart.nl Bij bodemdaling denkt iedereen aan Groningen. En terecht: die regio kleurt rood in de bodemdalingskaart. Maar op sommige plaatsen in het westen van het land daalt de bodem net zo hard of zelfs harder.

4. Fulltime werken is achterhaald, ook voor de man © Hollandse Hoogte / Tom van Limpt Parttime werken heeft de toekomst. Met meer tijd voor sociale contacten zullen we allemaal gelukkiger en gezonder zijn, meent Esther de Jong van het ­kennisinstituut voor emancipatie en ­vrouwengeschiedenis.

3. ‘Mijn man gooide al mijn hoofddoeken in de kliko’ © Jörgen Caris In de interviewserie ‘De Appel en de Boom’ vertellen ouder en kind over de rol van de islam in hun leven. Hoe anders zijn ze? In deze aflevering een gesprek met Fitria Jelyta en haar moeder Lily Noor Indahsari. “Mijn vader is gewoon islamitisch, hoor, maar hij vindt dat de hoofddoek niet thuishoort in een ontwikkelde samenleving. Hij vindt het een symbool van achterstelling.”

2. Het moet afgelopen zijn met dat pamperen van volwassen kinderen © Sjoerd van Leeuwen Ouders van nu weten van geen ophouden. Als Ally Smid, redacteur bij ons weekendmagazine Tijd, leest dat in Amerika sommige ouders zelfs met hun kind meegaan naar sollicitatiegesprekken, schrikt ze. Wanneer stopt dat pamperen van volwassen kinderen eens een keer?

1. De slotaflevering van Zomergasten was een openbaring: Esther Perel heeft een gave © VPRO Soms zet iemand zomaar een raam open in je hoofd en in je hart, en stromen die ruimtes vol met frisse lucht en nieuwe inzichten. Psychotherapeute Esther Perel heeft die gave, schrijft Renate van der Bas in haar recensie over Zomergasten.

