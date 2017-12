Dit waren de hoogtepunten uit de eerste competitiehelft in de eredivisie

PEC Zwolle Lees verder na de advertentie PEC Zwolle is dé surprise van dit seizoen. De club staat vierde. En speelt zeer verdienstelijk. Oftewel: er wordt bij PEC soms “heel leuk en mooi gevoetbald”, zoals trainer John van ’t Schip zo lekker losjes kan zeggen. Het is fijn dat hij, na jaren in Australië en Mexico, terug is in Nederland. Zijn opgedane kennis past hij deskundig toe bij PEC, waar spelers aan pilates, een yogavorm, doen en het krachthonk frequenteren. Van ’t Schip laat zijn elftal attractief voetballen - en nee, dat betekent niet met z’n allen blind naar voren. Sterkhouders als Youness Mokhtar, Ryan Thomas en Mustafa Saymak hebben ook oog voor het verdedigingswerk. Laat dit drietal nu net ontbroken hebben in de laatste wedstrijd voor de winterstop (een 4-0-nederlaag bij ADO Den Haag). Er wordt bij PEC soms “heel leuk en mooi gevoetbald”, zoals trainer John van ’t Schip zo lekker losjes kan zeggen

AZ Ze heten Guus Til, Thomas Ouwejan, Teun Koopmeiners, Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal; spelers afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ die de zintuigen prikkelen. Binnen de lijnen valt hun frisheid in het oog, erbuiten laten ze een prettig, volwassen geluid horen. In Alkmaar leiden ze anders op, heet het. Bij AZ, dat in 2015 en 2016 werd onderscheiden met de Rinus Michels Award (de prijs voor beste jeugdopleiding van Nederland), is tactiek een verboden woord in de onderbouw. Spelers moeten zelf keuzes maken en niet alleen doen wat de trainer zegt. Met als gevolg speelse, gretige, authentieke voetballers die trainer John van den Brom kunnen bekoren, ook al hebben ze nog niet de rijpheid om Ajax, Feyenoord en PSV tegenwicht te kunnen bieden. AZ overwintert als nummer drie in de eredivisie.

Hirving Lozano Er kleven inmiddels duizelingwekkende getallen aan PSV’er Hirving Lozano (22). Dat heeft niet zozeer te maken met zijn performance in de eerste competitiehelft (elf doelpunten, vier assists) als wel met de transfersom die hij straks moet gaan opleveren. Want dat bedrag is, zeker na zijn twee treffers in de oefeninterland tegen België, alsmaar stijgende. Lozano is snel, doelgericht en creatief, maar hij verzuimt nog wel eens zijn defensieve taken, waarna PSV-trainer Phillip Cocu niet schroomt de Mexicaan te wisselen. Nederland als leerschool. Zo is het eerder gegaan bij Zuid-Amerikaanse spelers. PSV deert het niet. De Eindhovenaren, met behalve Lozano ook Locadia en Van Ginkel, hebben de beter geheten spelers waarmee PSV het wisselvallige Ajax voorlopig voorblijft in de eredivisie.

Steven Berghuis Titelverdediger Feyenoord kende dit seizoen diverse blessures, spelers uit vorm en moest wennen aan de nieuwe status en veranderde verhoudingen na het vertrek van Kuyt, Kongolo, Karsdorp en Elia. Tussen al die fluctuaties was er één constante: rechtsbuiten Steven Berghuis. Hij is halverwege de competitie - samen met Lozano - topscorer in de eredivisie met elf doelpunten. Tevens verzorgde hij drie assists. Feyenoord speelde, zeker na de uitschakeling in de Champions League, in de geest van Berghuis: energiek, attractief, speels en zeer doelgericht. Getuige ook de slotwedstrijd van het zo succesvol verlopen 2017, een fraaie zege op Roda JC (5-1). Wat dat waard kan zijn in de tweede seizoenshelft - Feyenoord heeft veertien punten achterstand op koploper PSV - laat zich lastig voorspellen in de onpeilbare eredivisie, maar vermoedelijk zullen de Rotterdammers een betere tweede seizoenshelft afleveren. Met een fitte Jørgensen, van blessures terugkerende centrale verdedigers (Botteghin en Van der Heijden) en natuurlijk de dartele dribbels van Berghuis. Zulke schoonheid, een vloeiende combinatie dwars door de Fey­en­oord-ver­de­di­ging, zijn we niet meer gewend in Nederland