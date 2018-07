Dit waren de beste voetballers van dit WK

Luka Modric © AP

Luka Modric (32, Kroatië) Cruijff van de Balkan. Zelfde ogen, zelfde seventies-kapsel en zelfde loopje. Maar de gelijkenis gaat verder. Modric is de verbinder, teambewaker en motivator van Kroatië. Kwalitatief mindere teamgenoten dan bij Real Madrid, waarmee hij voor de derde keer op rij de Champions League won, maar Modric leverde. Diego Laxalt © Getty Images

Diego Laxalt (25, Uruguay) Linksback met loopvermogen en winnaarsmentaliteit. Vraag het de Portugezen, die in de achtste finale alles probeerden om de Uruguese verdediging in verlegenheid te brengen. Of vraag het Mbappé, die het eveneens lastig had tegen Laxalt. Ivan Perisic © AP

Ivan Perisic (29, Kroatië) Werd almaar beter dit WK. Spelend met zijn hart, vechtend voor elke meter en iemand die ook meedogenloos kan zijn. Bijvoorbeeld in de finale tegen Frankrijk, waar Perisic de eerste Kroatische kans meteen benutte. Veroorzaakte daarna wel een strafschop. Maar wat er ook gebeurde: Perisic bleef strijden. Antoine Griezmann © REUTERS

Antoine Griezmann (27, Frankrijk) Niet de koele scorende spits zoals bij Atlético Madrid, maar wel een waardig diener van la république de France. Verdedigde mee, vocht verbeten duels uit op het middenveld en trok ten aanval. Een lichtvoetige teamspeler. Strijdend voor de eer van zijn vaderland. Vive la France. Hugo Lloris © EPA

Hugo Lloris (31, Frankrijk) Is niet zonder bloopers. Maakte ook in de finale een, niet fatale, fout. Verrichtte voor het zich terugtrekkende Frankrijk ook cruciale reddingen, in de halve finale bijvoorbeeld op een schot van dichtbij van de Belg Alderweireld. Eden Hazard © REUTERS

Eden Hazard (27, België) Man van de flitsende demarrages. Piekte naar vermogen. Voert zijn acties soms nog iets te ver door, zoals in de halve finale tegen Frankrijk. Maar zodra er ruimte is, is hij ongrijpbaar voor verdedigers. Besliste de strijd om de derde plaats tegen Engeland met zijn gave 2-0 uit een counter. Paul Pogba © AFP

Paul Pogba (25, Frankrijk) Begon het toernooi als de flierefluiter die hij óók kan zijn. Deschamps greep in, wisselde Pogba tegen Peru en herhaalde als voormalig centrale middenvelder nog eens wat er op die positie gevraagd wordt. Pogba herstelde zich, met de halve finale tegen België als proeve van bekwaamheid. Kylian Mbappé © AFP

Kylian Mbappé (19, Frankrijk) Nieuwe ster aan het firmament. Heeft alle karakteristieken van een moderne aanvaller: snel, explosief, sterk en technisch vaardig. Vraag maar aan de Argentijnse verdedigers, die in de achtste finale geen vat hadden op hem. Trad in de voetsporen van Pelé door als tiener twee keer te scoren in een WK-duel. Benjamin Pavard © Getty Images

Benjamin Pavard (22, Frankrijk) Begon wat onwennig bij Les Bleus, maar groeide in het toernooi. Hield Hazard in toom tijdens de halve finale en verzorgde een van de mooiste treffers dit WK; zijn schot met buitenkant rechts tegen Argentinië zweefde onhoudbaar naar de hoek. Raphaël Varane © Getty Images

Raphaël Varane (25, Frankrijk) Beheerste, betrouwbare verdediger die fysieke kracht koppelt aan ruimtelijk inzicht. Al zeven seizoenen actief voor Real Madrid. Snel, rustig aan de bal en een absolute winnaar in de persoonlijke duels. Opende de score in de kwartfinale tegen Uruguay. Diego Godín © Getty Images