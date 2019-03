Dit vliegtuigtype dat crashte in Ethiopië is een melkkoe voor Boeing

De Boeing 737 MAX-8, het toesteltype dat nu in vijf maanden tijd bij twee ernstige ongelukken betrokken raakte, is een ongekend populair vliegtuig. Als blijkt dat er structureel wat aan scheelt, heeft het concern een groot probleem. Luchtvaartmaatschappijen uit de hele wereld bestelden inmiddels 5111 toestellen van het type. Daarvan zijn er inmiddels 350 afgeleverd aan luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld. Zo heeft Southwest Airlines 280 stuks gekocht en heeft de Ierse prijsvechter Ryanair 135 toestellen in bestelling.

“Het is een commercieel succesnummer”, weet Joris Melkert, docent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. “Ruim 5000 bestelde vliegtuigen is een fors aantal als je bedenkt dat de omvang van de totale mondiale luchtvaartvloot zo’n 29.000 toestellen telt.”

Zwarte doos

De Boeing 737 MAX-8, het type dat afgelopen zondag in Ethiopië crashte met 157 mensen aan boord, is de vierde generatie uit de befaamde 737 serie. Het allereerste toestel van de eerste generatie koos het luchtruim op 9 april 1967. Het type MAX-8, waarvan in oktober ook al een toestel crashte bij Indonesië (waarbij 189 mensen om het leven kwamen), steeg voor het eerst op in januari 2016. “Deze vierde generatie 737 is de allermodernste variant en weer een stap stiller en zuiniger dan de vorige.”

Of het populaire vliegtuig ook een stuk veiliger is dan de vorige generatie, is volgens Melkert, ook na twee crashes, nog niet te zeggen. Wel is van beide ongevallen bekend dat ze vrij kort na het opstijgen plaats vonden. “De precieze oorzaak moet uiteraard goed onderzocht worden, maar dit helpt natuurlijk niet.”

Volgens het eerste onderzoek van het ongeluk bij Indonesië was de oorzaak een ‘technisch mankement’. Maandag werden de zwarte dozen met vluchtgegevens van de Ethiopian Airlines-Boeing teruggevonden op de plaats van de crash, meldde de Ethiopische staatstelevisie.

Volgens Melkert is een vliegtuig formeel veilig als er voor dat toestel een zogeheten typecertificaat wordt uitgegeven. Dat is een soort bewijs van goed vlieggedrag, dat wordt uitgedeeld na een uitgebreide checklist. Boeing verkreeg dit certificaat van de Federal Aviation Administration (FAA) voor de Boeing 737 MAX-8 in maart 2017.

In een verklaring aan persbureau Reuters laat Boeing weten dat het onderzoek naar de crash van Ethiopian Airlines ‘zich in de beginfase bevindt’. Het is volgens Boeing niet nodig om nieuwe richtlijnen te geven voor gebruikers van zijn 737 MAX-8-vliegtuigen op basis van de informatie die nu voorhanden is. Een woordvoerder van het concern benadrukte dat Boeing ‘alle mogelijke maatregelen neemt om alle aspecten van dit ongeval goed te begrijpen’.