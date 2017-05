Dit vliegtuig van Chinese makelij moet een geduchte concurrent worden van Boeing en Airbus

Het trok vandaag veel belangstelling op het Pudong International Airport in Shanghai. Na jaren vol beloftes van de regering stuurde China rond acht uur Nederlandse tijd dan eindelijk zijn eerste eigen persoonsvliegtuig de lucht in voor een testvlucht.

Die verliep voorspoedig: rond 9.20 uur wist het vliegtuig weer veilig te landen. De gebeurtenis was voor iedereen te volgen via een livestream van het Chinese persbureau Xinhua.

De tweemotorige C919 moet het Chinese antwoord worden op de Airbus A320 en Boeing 737, momenteel de meest gangbare types in de luchtvaart. Het toestel heeft plek voor meer dan 150 passagiers en zou met een bereik van 4075 kilometer volgens de Chinezen makkelijk in staat zijn vluchten op de lange trajecten van Shanghai naar Singapore en van Peking naar Bangkok in te vullen.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Concurrentie Het zat de Chinese regering al langere tijd niet lekker dat de luchtvaart in het land grotendeels afhankelijk is van een Europees bedrijf (Boeing) en een Amerikaans bedrijf (Airbus). Daarom besloot zij in 2008 het staatsbedrijf Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) op te richten om ook op het gebied van de luchtvaart zelfvoorzienend te worden en de afhankelijkheid van beide bedrijven op de lange termijn te verkleinen. Het project liep daarna de nodige vertraging op. Comac wilde het eerste eigen persoonsvliegtuig eigenlijk al in 2014 in de lucht hebben en plande de oplevering voor 2016. Hierna volgen nog drie jaar aan testvluchten, voordat de toestellen pas echt ingezet kunnen worden voor de commerciële luchtvaart. Cormac ziet het proces in ieder geval rooskleuring in. Volgens het staatsbedrijf hebben al 21 klanten een bestelling gedaan en zouden er al meer dan 500 vliegtuigen zijn gekocht. Het bedrijf verwacht dit jaar nog 2000 bestellingen te halen.

Grootste interne markt ter wereld Hoe groot de bedreiging van de Chinezen uiteindelijk wordt voor Boeing en Airbus is nog niet zeker. De markt in China is in ieder geval gunstig. China kent de grootste interne markt ter wereld, twee keer groter dan de Europese en een derde groter dan de Amerikaanse. Boeing voorspelde in 2015 al dat China de komende twintig jaar 6330 nieuwe vliegtuigen nodig heeft ter waarde van zo’n 860 miljard euro. In 2035 zal het aantal binnenlandse vluchten in China bovendien zijn verviervoudigd. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Medewerkers van het Pudong International Airport volgden de testvlucht op een groot televisiescherm. © AP Wat de positie van de Chinezen verder versterkt is dat de grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen eigendom zijn van de staat. Die kan bedrijven dus verplichten vliegtuigen bij de eigen vliegtuigbouwer te kopen waardoor er weer meer geld in de luchtvaartsector wordt gepompt.

Goedkopere toestellen Hoewel de ontwikkeling minder goed nieuws is voor Airbus en Boeing, zullen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd waarschijnlijk wel blij zijn met de komst van een nieuwe vliegtuigbouwer. Een derde fabrikant naast de twee grootmachten zou de keuze namelijk verruimen en drukt vermoedelijk de prijs van de toestellen. De Chinese overheid is ondertussen nog lang niet tevreden met de C919 alleen. Ze liet meerdere keren weten dat China ook grotere vliegtuigen wil bouwen. De C919 moet als springplank dienen voor een landelijke luchtvaartindustrie, waarbij 200 bedrijven en 36 universiteiten betrokken zijn. Comac heeft sinds begin deze eeuw naast de C919 ook nog de kleinere ARJ21 ontwikkeld.

