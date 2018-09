Dit najaar wordt er voor eerst geoogst in de wijngaard bij station Sloterdijk

Langs het spoor van station Amsterdam Sloterdijk is alles even lelijk: hoge kantoorgebouwen, de ringweg A10 raast op de achtergrond onverminderd door en een schelle omroepstem roept een vertraging om op spoor 7. Op nog geen steenworp afstand van de treinreizigers zit Yvonne Modderman (40) tussen haar zelfgeplante wijnranken. Het zijn er liefst 750. Drie soorten groeien hier, vertelt ze. Ze wijst om zich heen: dit is de Souvignier gris, verderop staat de Johanniter en achterin de Cabernet Cortis. Welkom bij Stadswijngaard Wijn van Bret, een oase in het stadsgedruis. De Bourgogne van de Randstad.

In de wijngaard wordt geluncht, soms vergaderd, maar vooral gewerkt

Als grote wijnliefhebbers hadden Modderman en haar man, werkzaam bij een softwarebedrijf, het steeds vaker over het runnen van een wijngaard. Modderman: “Het is een leuk en romantisch idee. Alleen wilden we niet weg uit Amsterdam, en we hadden ook geen zin om het met z’n tweeën te doen.” Als architect werkt Modderman het liefst aan sociale projecten die de stad vergroenen. Langzamerhand ontstond zo het plan voor een stadswijngaard. “De gemeente was meteen gecharmeerd.”

Wijnranken huren Modderman en haar man gingen op de fiets op zoek naar een geschikte locatie. Het kwartje viel al snel in de buurt van station Sloterdijk. “Het is een beetje een raar gebied, dat wel wat groen kan gebruiken.” Samen met architect Wouter Valkenier, een pionier als het gaat om stedelijke ontwikkeling, vestigden ze zich op het terrein. Inmiddels is er een ‘dorpje’ ontstaan van creatievelingen. In de wijngaard wordt geluncht, soms vergaderd, maar vooral gewerkt. Het is een community project, benadrukt de architect. Er zijn zeventig vrijwilligers bij betrokken: zij ‘huren’ tien wijnranken per persoon. Maar, zegt Modderman: “Het is niet aanwijsbaar welke stok van jou is.” Gras maaien, onkruid wieden, de scheuten netjes omhoog zetten, de koppen eraf halen. Er komt veel kijken bij het onderhoud. De oude scheuten moeten in de winter gesnoeid, de takken gebogen en tussen de draden geleid. In drie jaar tijd leerde Modderman de fijne kneepjes van het vak. Dit najaar gaat het echt gebeuren: er wordt voor het eerst geoogst en van de druiven wordt wijn gemaakt. Hoe dat precies moet, leerde ze met pakken geconcentreerd druivensap van Jan Oude Voshaar, een expert als het gaat om wijn boven de rivieren. De druivensoorten die ze kozen, doen het goed in een vochtig klimaat. “De druiven leveren vrij toegankelijke, lichte wijnen op die hoog zitten in de zuren”, legt Modderman uit. Straks gaan de netten over de druiven tegen de vogels: “Ik vind het een enorm spannend proces. Als je een gebouw ontwerpt, zit er een aantal zekerheden in. Dat is met een wijngaard niet het geval.” Meer informatie is te vinden op www.wijnvanbret.nl In de serie 'Zelfgemaakt' vertellen mensen hoe ze van hun ambacht hun beroep gemaakt hebben. Lees meer artikelen in dit dossier.

