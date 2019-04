Dit kinderdagverblijf wil niet-ingeënte kinderen weigeren

Kinderopvangorganisatie Berend Botje overweegt kinderen die niet ingeënt zijn tegen mazelen te gaan weigeren. “Mensen die niet inenten brengen een grote groep baby’s in gevaar”, zegt directeur Alien Alberts. Vandaag praat het bestuur van Berend Botje over de precieze invulling van het nieuwe beleid. Tal van partijen worden geraadpleegd. “We praten met de GGD, met juristen, en niet te vergeten met ouders over de beste aanpak.”

Berend Botje heeft vijftig opvanglocaties in Noord-Holland, variërend van peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang (bso), gastouders en crèches. Meer dan 3100 kinderen worden daar ondergebracht. Alberts, die 25 jaar geleden begon met een gastouderbureau, maakt zich vooral zorgen over kinderen jonger dan veertien maanden. De baby’s zijn nog niet gevaccineerd tegen mazelen. Hoe meer ouders besluiten hun kinderen niet in te enten, hoe groter de kans dat de baby’s het virus krijgen.

Als ouders hun kinderen niet inenten tegen polio of baar­moe­der­hals­kan­ker is dat niet schadelijk voor de omgeving. In het geval van mazelen is dat anders.” Alien Alberts, directeur Berend Botje

“Het beleid zal uiteindelijk wel neerkomen op weigeren”, zegt Alberts. “De vraag is alleen: voor welke groepen gaat dat gelden? De peuters op peuterspeelzalen lopen geen gevaar.” Ook op de bso’s die niet in de buurt zitten van een kinderdagverblijf is streng beleid volgens Alberts niet nodig. “En als ouders hun kinderen niet inenten tegen polio of baarmoederhalskanker is dat niet per se schadelijk voor de omgeving. In het geval van mazelen is dat anders.”

Judith Michel is moeder van een tweeling van drieënhalf jaar. Zij worden opgevangen op een van de vestigingen van Berend Botje. Ze snapt heel goed dat de organisatie overweegt maatregelen te nemen tegen de ‘levensgevaarlijke infectieziekte’. “Ouders hebben keuzevrijheid als het gaat om inenten.” Maar zodra ze daarmee andere, kwetsbare baby’s in gevaar brengen, is het volgens Michel logisch dat een kinderdagverblijf daartegen optreedt. “Mijn kind was tijdens het eerste levensjaar veel ziek en was extra ontvankelijk voor infecties. Ik had er niet aan moeten denken dat ze besmet zou zijn geraakt door de mazelen. Baby’s kunnen daar echt heel erg ziek van worden.”

Enquête Berend Botje is niet de enige kinderopvangorganisatie die nadenkt over het weigeren van niet ingeënte kinderen. Uit een enquête van de NOS blijkt dat meer dan honderd kinderdagverblijven beleid hebben gemaakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. 25 crèches hebben dat daadwerkelijk al gedaan. Tegenover Omroep Brabant bevestigde een kinderopvangorganisatie in Rijen dat het een kind heeft geweigerd omdat het niet was ingeënt. Kinderopvangorganisaties zijn extra gealarmeerd na een mazelenuitbraak op een kinderdagverblijf in Den Haag begin deze maand. Daar zijn inmiddels vier kinderen besmet, allemaal jonger dan vier jaar. De kinderen waren niet ingeënt. Een van de patiënten heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in het buitenland. De GGD wil niet zeggen om welke locatie het gaat en doet nog onderzoek naar eventuele andere besmettingen.

Duitse deelstaat regelt weigeren in wet De Duitse deelstaat Brandenburg gaat kinderen die niet ingeënt zijn tegen mazelen weigeren op kleuterscholen. Het regionale parlement heeft daartoe een wet aangenomen. Net als andere landen kampt Duitsland met een vaccinatiegraad onder de kritieke grens van 95 procent. In 2017 werden liefst duizend mensen geïnfecteerd. Vorig jaar lag dat aantal met 545 gevallen lager, maar experts waarschuwen nu al dat 2019 een recordjaar wordt. Op scholen in Sleeswijk-Holstein en Saksen moesten kinderen onlangs thuisblijven vanwege een mazelen-uitbraak. Brandenburg is de eerste deelstaat die nu vergaande maatregelen neemt. Uit lokale cijfers blijkt dat nog geen 75 procent van de kinderen onder de twee jaar immuun is voor de mazelen in Brandenburg. Op landelijk niveau wordt er gepraat over een vaccinatieplicht. De coalitiepartijen treden vrij eensgezind op, maar oppositiepartij de Groenen is geen voorstander van de nieuwe wet.

