Dit keer wordt Naomi Osaka wel toegejuicht bij winst

Voor Osaka kleefde er een extra bonus aan haar tweede grandslamtitel, afgezien van de cheque van bijna 2,5 miljoen euro. Na de zege op Petra Kvitova (7-6, 5-7 en 6-4) mocht de in Osaka geboren tennisster zich de eerste Aziatische aanvoerder van de wereldranglijst noemen. Li Na kwam in haar beste jaren niet verder dan de tweede plaats.

Een ander verschil tussen beide Aziatische tennissters is dat Li Na al 32 jaar was toen ze in Melbourne in de finale zegevierde over de Slowaakse Dominik Cibulkova. Een paar maanden na die triomf moest ze een punt zetten achter haar carrière vanwege aanhoudende fysieke klachten. Osaka is net 21 jaar en heeft nog een heel tennisleven voor zich.

Geen goede spreker

Nog een verschil dan tussen Li Na en Osaka. Na haar titel in 2011 op Roland Garros kreeg de Chinese in het Court Phillippe Chatrier in Parijs de lachers op haar hand met grappen over haar snurkende man. Drie jaar later ginnegapte ze in de Rod Laver Arena in Melbourne opnieuw over haar echtgenoot, die blij mocht zijn dat hij haar had ontmoet. Wat was er anders van hem terechtgekomen?

Osaka toonde zich zaterdag minder spraakzaam tijdens haar speech op het erepodium . De in de VS wonende Japanse verontschuldigde zich al dat ze geen goede spreker in het openbaar was. Dat bleek een understatement. Na een paar lovende woorden over Kvitova, over haar familie en haar staf viel ze stil. “Alles wat ik heb opgeschreven om te zeggen ben ik vergeten”, zei ze, waarna een applaus vanaf de tribunes rolde.

Dat moet voor Osaka als een warm bad hebben gevoeld. Hoe anders verliep de ceremonie in september vorig jaar na de winst op Serena Williams in de finale van de US Open. De Amerikaanse had het in het Arthur Ashe Stadium lange tijd aan de stok met umpire Carlos Ramos. Tijdens de prijsuitreiking, met Osaka als kampioene en Williams als verliezer, klonk er boegeroep vanaf de tribunes.