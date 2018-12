Dit jaar werden er bijna twee miljoen tweedehands auto's verkocht

Het gaat goed met de Nederlandse economie, consumenten geven veel uit en ze doen dat ook aan tweedehands auto’s. Tot en met november zijn er volgens branche-organisatie Bovag 1,84 miljoen occasions gekocht in Nederland. Als dat verkoopgemiddelde – van 167.000 auto’s per maand – ook in december wordt gehaald, zal 2018 het jaar zijn waarin er voor het eerst meer dan twee miljoen tweedehandsen zijn gekocht. Vorig jaar werd die grens net niet overschreden (1,977 miljoen stuks).

Lees verder na de advertentie

Er is, meldt de Bond van Garagehouders, veel vraag naar occasions en veel aanbod is er ook. Er was ook relatief veel aanbod van elektrische auto’s en hybrides omdat een subsidieregeling voor dit soort auto’s die in 2013 inging, nu is afgebouwd. Het aantal verkochte tweedehands stekkerauto’s kwam daardoor 80 procent hoger uit dan vorig jaar.

Er was relatief veel aanbod van elektrische auto’s en hybrides omdat een sub­si­die­re­ge­ling voor dit soort auto’s is afgebouwd

Op het totaal aantal verkochte tweedehandsauto’s zijn de elektrische en hybride wagens nog maar een fractie. Hybrides waren goed voor 2,5 procent van de verkopen, auto’s die op lpg rijden voor 1,5 procent. “De e-markt moet nog op gang komen”, meldt de zegsman van de Bovag. Het aanbod van hybrides en e-auto’s op de tweedehandsmarkt is daarom nog niet groot.

Benzine auto’s verboden Benzine-auto’s maken het leeuwendeel uit van de verkochte occasions: 80 procent. Diesels zijn goed voor 16,3 procent. Op termijn zullen benzine- en dieselauto’s gaan verdwijnen – meerdere Europese landen hebben al aangekondigd dat zij benzine-auto’s en diesels zullen gaan verbieden. Maar op de tweedehandsmarkt hebben die aankondigingen nog geen invloed, stelt een woordvoerder van de Bovag. Tweedehandsauto’s zijn de afgelopen tien jaar meer in trek geraakt. Voor de financiële crisis begon, werden er in een gemiddeld jaar zo’n 480.000 nieuwe auto’s verkocht. Dit jaar zullen dat er zo’n 440.000 zijn. “Sinds de crisis is de consument prijsbewuster geworden”, meldt de Bovag. “Mensen kopen toch eerder een tweedehands dan vroeger. Daarbij komt dat auto’s steeds langer meegaan. De gemiddelde levensduur van een auto bedraagt nu negentien jaar. Bijna 30 procent van de verhandelde occasions is vijftien jaar of ouder. Opvallend is dat autokopers vaker dan vroeger hun tweedehands via een garage kopen. In 2008 werd 44 procent van de occasions gekocht via particulieren, dit jaar is dat volgens de Bovag nog maar 37,5 procent. “Mensen zoeken meer zekerheid”, zegt de woordvoerder van de Bovag. “Klanten geven garages ook vaker opdrachten: ga die auto voor me zoeken.” Van de 1,84 miljoen verkochte occasions kwamen er 220.000 uit het buitenland, de meeste uit Duitsland. De Bovag heeft geen onderzoek gedaan naar de prijzen die voor de verkochte occasions zijn betaald.

Lees ook: