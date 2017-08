Dit is wat we nu weten over de gezondheidsrisico’s van fipronil-eieren

Wat gebeurt er als ik een ei eet waar fipronil in zit?

Dat is nog niet precies duidelijk, legt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) uit. Deskundigen zijn daar al de hele middag over aan het praten, in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze komen eind van de middag met een verklaring naar buiten.

Wel laat de voedselwaakhond al weten dat een hoge dosering fipronil schade kan toebrengen aan de lever, nier of schildklier. Maar in één ei zitten slechts minuscule hoeveelheden fipronil. “Het gaat om microgrammen per kilogram”, zegt Leendert van Ginkel, onderzoeker bij het RIKILT, het Nederlandse instituut voor voedselveiligheid aan de Universiteit Wageningen.

Je wordt alleen ziek als je de stof over een langere periode binnenkrijgt. Het is dus onwaarschijnlijk dat consumenten van één ei direct ziek worden.