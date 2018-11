Dit is waarom het pensioencircus steeds opnieuw begint

“Full house!” Op het Plein in Den Haag staat een klein gokpaleis, inclusief een croupier en een gezelschap gokkers. Een man draagt een ketting met een dollarteken om zijn nek, een vrouw heeft een zwarte verentooi op haar hoofd. Ze staan rondom groene casinotafels en spelen blackjack, roulette en poker.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof de nouveau riche zich hier vandaag heeft verzameld, maar het zijn verklede vakbondsmedewerkers en kaderleden van FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen vakcentrale FNV. Op de groene casinotafel liggen fiches waarop staat ‘Casinopensioen NEE!’ Dezelfde boodschap staat ook op grote borden. Het mag duidelijk zijn: de vakbond vindt dat het de verkeerde kant op gaat met de hervorming van het Nederlandse pensioen.

Nu lukt het veel pensioenfondsen wel om het belegd vermogen in de jaren na de val van Lehman weer op te krikken. Maar de crisis veroorzaakt een ander probleem. Mensen, bedrijven en overheden houden hun hand op de knip. Schulden worden afgebouwd en geld wordt niet uitgegeven maar gespaard. Hierdoor wordt geld lenen goedkoper. Met als gevolg: een lage marktrente. En laten pensioenfondsen nu net aan de hand van die lage marktrente hun dekkingsgraad berekenen. Hoe lager de rente, hoe meer belegd vermogen een pensioenfonds moet hebben om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Zo blijven de pensioenfondsen er slecht voor staan. De lage rente doet het herstel van het belegde vermogen meer dan teniet. Als er niet snel iets verandert, moeten de pensioenen voor het eerst in de geschiedenis van het stelsel verlaagd worden.

Om die vragen te kunnen beantwoorden moeten we nog verder terug, naar 15 september 2008. Een schok gaat door de financiële wereld als de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet gaat vanwege een hoge blootstelling aan slechte leningen. Wereldwijd duiken de beurzen in het rood. Banken, verzekeraars en ook pensioenfondsen krijgen klappen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het op een na grootste fonds van Nederland, ziet meer dan het 20 procent van het belegd vermogen dat jaar verdampen. De dekkingsgraad – de verhouding van het belegd vermogen en de toekomstige pensioenuitkeringen – gaat onderuit: van 148 procent begin 2008 naar 91 procent eind 2008. Dat betekent dat er niet genoeg geld in kas is om alle toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Voor het eerst dringt het tot pensioendeelnemers door dat hun pensioen niet zo zeker is als ze hadden gedacht.

Een paar weken eerder hebben Wientjes en Jongerius samen met minister Henk Kamp een pensioenakkoord gesloten. Jongerius heeft het sindsdien aan de stok met bonden binnen haar vakcentrale die zich niet kunnen vinden in de pensioenhervorming. FNV Bondgenoten is het luidruchtigst in het protest. Maar waarom is het akkoord gesloten, wat staat er nu eigenlijk in en waarom heeft FNV Bondgenoten er zo’n problemen mee?

Het is vrijdag 1 juli 2011. Achter het gokpaleis in sociëteit De Witte begint over enkele ogenblikken een congres van ’s lands grootste en machtigste pensioenuitvoerder APG. Voorname gasten op het congres zijn Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale FNV, en Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. Ze zijn verrast als ze het casino voor de deur van de deftige sociëteit zien staan. Net als andere voorbijgangers en congresbezoekers worden ze uitgenodigd om ‘een gokje te wagen met hun pensioen’, maar daar hebben ze allebei geen trek in.

Langer leven

Intussen is er nog iets anders aan de hand, iets positiefs: Nederlanders zijn langer gaan leven, veel langer zelfs. Dit is voor pensioenfondsen een probleem, want zij moeten mensen langer pensioen uitkeren dan zij hadden gedacht. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn betekent het zelfs een verlaging van de dekkingsgraad van 8 procentpunt. Dat mensen langer leven kost ook de overheid veel geld, zij betaalt immers de AOW-uitkeringen. Daar komt nog bij dat Nederland vergrijst.

Een belangrijke afspraak in het akkoord dat Jongerius, Wientjes en Kamp op 10 juni 2011 sluiten, is dan ook dat de AOW-leeftijd niet meer vast staat op 65 jaar, maar wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat de AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar in 2020. Tegen die verhoging van de AOW-leeftijd is aanvankelijk nog veel weerstand is, maar in 2011 lijkt die niet zo groot meer.

FNV Bondgenoten is vooral kwaad over andere afspraken in het pensioenakkoord. Zo hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat pensioendeelnemers geen garantie meer krijgen over de hoogte van hun aanvullende pensioen. Oftewel: pensioen is niet langer een zekerheid. Daar staat wel tegenover dat de kans dat de pensioenen worden gecompenseerd voor de inflatie toeneemt.

Werkgevers hebben via het akkoord bedongen dat de premie komt vast te staan. In slechte tijden is er dus geen sprake van dat werkgevers (goed voor twee derde van de premie) en werknemers (een derde) meer premie gaan betalen. Het gevolg is dat pensioenen gaan meebewegen met de beurzen. Om te voorkomen dat dit schoksgewijs gaat worden mee- en tegenvallers uitgesmeerd.